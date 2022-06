Shakira y Gerard Piqué son captados juntos tras reciente separación

Luego de los rumores de una separación entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y tras haber confirmado mediante un comunicado, la famosa dicho rumor, hay fuentes que aseguran que la ex pareja ha convivido con sus hijos el pasado fin de semana en República Checa debido a un evento deportivo.

Se trata de un torneo de béisbol en el que participa su hijo Milan, el mayor y por el que Shakira Mebarak y Gerard Piqué viajaron a Europa Central para apoyar a su hijo en su evento deportivo. Pues no hay que olvidar que la cantante se siente muy orgullosa de sus dos hijos (Milan y Sasha), ya que ambos han manifestado que tienen aptitudes para el deporte.

Y aunque el comunicado lanzado el sábado pasado por la intérprete de "Te Felicito" (2022) en colaboración con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, cuya letra se dice que fue dedicada al futbolista español y padre de sus hijos, ha sido devastador, lo cierto es que en el mismo, la colombiana ha hablado por los dos y ha dejado claro que sus hijos son su prioridad.

Por lo que, muy a pesar de lo que está pasando en torno a la ruptura de su familia, Shakira y Piqué permenecerán juntos si de sus hijos se trata. Ésta fue la confirmación de la separación tras 12 años de relación:

Incluso, ya se habla de que Lucy Mebarak, la hermana de Shakira, quien ha llegado a España para ver a su padre debido a un accidente que tuvo por el que trae lastimado gran parte de rostro, ha contado a la prensa de Europa Press, sobre el estado en el que se encuentra la cantante: "Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España".

Pues antes de la llegada de su hermana a España, fuentes conocidas como 'la Mamarazzis' del diario español 'El Periódico', han dicho que Shakira, Gerard Piqué, Milan y Sasha se encuentran en Hluboká, República Checa, lugar donde Milan está participando en un torneo internacional de béisbol.

Y han sumado información en torno a la situación que vive la pareja, debida supuestamente a una infidelidad por parte de Piqué con una azafata de 22 años: "Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos".

Y tras un revelado distanciamiento de tres meses atrás,

Sin embargo, ambos están pasando el fin de semana junto a su hijo Milan en Hluboká, en República, donde el pequeño está disputando un torneo internacional de béisbol, según ha desvelado en exclusiva la ‘Mamarazzis’, pertenecientes a ‘El Periódico’. Además, como ya aseguró Shakira en su escrito, ambos quieren preservar el bienestar de sus hijos a pesar de la ruptura de la pareja. “Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos”, ha explicado esta fuente.

Un distanciamiento que lleva tres meses, la periodista española Laura Fa, ha contado los planes que la pareja tiene al regresar a España desde República Checa: Según las informaciones que me llegan Piqué, en cuanto vuelva a España, planea irse a [Islas] Maldivas, lo que no sé es si irá con su nueva novia, la azafata de 22 años con la que está ilusionado".

