Shakira y Gerard Piqué celebran cumpleaños juntos ¡con una década de diferencia!

Tras permanecer juntos como marido y mujer desde por once años, Shakira y Gerard Piqué, reconocidas estrellas de la música y el fútbol, están de manteles largos y juntos celebran su cumpleaños ¡con una década de diferencia!...

Sí, este 2 de febrero, además de festejarse el Día de la Candelaria y el disfrute de la tradicional tamaliza en México, los fanáticos celebran a la cantante colombiana y al futbolista de origen español, quienes además de unir sus vidas en matrimonio hace más de una década, también se llevan diez años de edad.

Por lo que ambas figuras no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos en redes sociales a través de sus cuentas de Instagram, en las que incluso aparecen posando con sus dos hijos Sasha y Milan Piqué Mebarak.

Por lo que millones de fanáticos han celebrado la vida y el cumpleaños número 45 de la intérprete de "Pies Descalzos" y del futbolista de la F. C. Barcelona de la Primera División de España, y entre ellos, ha sido el cantante paisano de la estrella latina, Carlos Vives, quien ha dedicado una canción hecha a su también amiga con motivo de sus 45 años.

Se trata de "Currambera", un tema que habla de las mujeres colombianas, cuyo vídeo muestra sus diferentes etapas de su vida y en el que aparece el padre de la cantante, así como ella misma; y por la que Shakira ha posteado en su cuenta de Instagram la tarde de este miércoles y así mismo agradeció el homenaje a su paisano tras la descripción de su publicación:

"Querido @carlosvives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida. Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer Barranquillera y a todas las Colombianas que tenemos una 'currambera' en el alma", se lee en las primeras líneas.

Por otro lado, enalteció el prestigio de Carlos Vives como cantautor que lo ha llamado poeta y así le expresó su admiración:

"Eres un artista irrepetible, un poeta, y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!".

