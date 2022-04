Shakira se une con Rauw Alejandro en su nuevo sencillo, "Te Felicito"

La exitosa cantante colombiana Shakira se ha unido con su colega, el puertorriqueño Rauw Alejandro en el nuevo sencillo que han estrenado el pasado viernes bajo el título de, "Te Felicito", un tema de reguetón con fusión de funk.

Y como el vídeo no puede faltar, la ya exitosa canción se hace acompañar de un clip musical que muestra a Shakira -de forma muy simpática-, mientras diseña al que parece ser "su hombre ideal", un robot que resulta ser Rauw Alejandro.

Según informó el pasado viernes Sony Music, este videoclip, ambientado en un escenario futurista, fue rodado en Barcelona y fue dirigido por el diseñador gráfico y director de arte catalán Jaume de la Iguana.

Una nueva fusión, millones de visualizaciones

Shakira, con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, de acuerdo a información de la compañía Sony Music, está grabando su próximo álbum de estudio y lanzará un nuevo programa de competencia de baile como productora ejecutiva y parte de un panel de celebridades en NBC llamado "Dancing With Myself" (Bailando Conmigo Mismo), que se estrenará el 31 de mayo.

Por su parte, Rauw Alejandro está inmerso en la actualidad en su "Rauw Alejandro Worldwide Tour 2022", que arrancó en Argentina a mediados de febrero y que continuará por en Estados Unidos en Los Ángeles, Miami y Chicago, así como por Latinoamérica, en países como Chile, Colombia y México, entre otros.

Además, este año debuta como actor ya que se ha incorporado al reparto de la nueva temporada de la serie de Netflix "Sky Rojo", que se está filmando en España. EFE

En tanto, la colombiana ha compartido a través de su cuenta de Instagram, los pormenores del vídeo que ya tiene 5.819.697 millones de visualizaciones en YouTube a escasos dos días de haberse estrenado. Y escribió agradeciendo:

"Thanks to my amazing fans for making this trend #1 @youtubemusic @youtube worldwide! so happy you guys are enjoying it!" (¡Gracias a mis increíbles fans por hacer de esta tendencia #1 @youtubemusic @youtube en todo el mundo! tan feliz de que lo estén disfrutando!).

Con información de MÚSICA SHAKIRA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Shakira

