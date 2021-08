Shakira rompe TikTok bailando 'In Da Getto' de J Balvin con sus dos hijos

Además del canto y la música, el baile es otra de las grandes pasiones de la cantante Shakira; y así lo demostró la tarde de este martes al lograr romper TikTok bailando a ritmo de "In Da Getto" de J Balvin, con sus dos hijos.

Tras compartir el vídeo en la red social china con más auge, la colombiana también compartió el clip en su cuenta de Instagram, en la que seguró que presentaba al mundo entero un par de bailarines nuevos de su equipo de dancers.

Los tres se postraron frente al celular -que pudo haber sido el de Shakira- vistiendo muy cómodos, pants y playera; mientras que Shakira lucio descalza, para hacer la famosa coreografía de "In Da Getto", uno de los últimos éxitos del también cantante de música urbana de origen colombiano, J Balvin.

Milan de 8 años (20139 y Sasha de 6 años (2015) hijos de Shakira y el futbolista de origen español Gerard Piqué, han enamorado a los seguidores de la colombiana, al mostrarse tan dispuestos a la cámara en redes sociales y además, conocer su galanura, pues desde niños ya están mostrando la galanura que seguramente tendránd e grandes.

"... 'In Da Getto' with my new dancers! @jbalvin" ('In Da Getto' con mis nuevos bailarines! @J Balvin), escribió la intérprete de "Don't wait up" (2021) a través de la última de tres publicaciones en las que aparece con sus hijos.

"Guess who I brought to the @wavegarden_official! Photo @gorkagurdi" (¡Adivina a quién traje al @wavegarden_official! Foto @gorkagurdi) escribió la cantante de 44 años al par de la postal con Sasha y Milan, el pasado sábado.

Una segunda postal fue en la que Shakira apareció cargando en sus brazos a Milan dentro de la piscina, mientras la colombiana asegura que el chico disfruta mucho nadar. Y la tercera de este martes, es el vídeo que ha roto récords de vistas; pues a dos horas de haber compartido el vídeo en Instagram, ha logrado 1,231,074 corazones rojos.

"Dios mioooooo eso es pura sangre barranquilleraaaaaa!! ESPECTACULAR como bailan!" es el comentario de Xilena Aycardi, uno de los más de 18,900 que ha generado Shakira con su publicación de esta tarde.

