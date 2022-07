Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España

La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía "plenamente" en su inocencia.

Según informó este miércoles la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona (noreste) para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por "dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón". EFE

Lee también: Aficionados cobran cara la factura a Piqué por haber dejado a Shakira

Y es que, de acuerdo a la fiscalía española, la colombiana debe impuestos desde el 2015 a la fecha por 14 millones de euros; aunque la ex del fubolista Gerard Piqué cree tanto en su inocencia que ha dicho anteriormente que ya ha pagado 17.5 millones de euros de otra deuda que se le había generado.

No obstante, lo que factura Shakira gracias a su talento y voz en el escenario y con su música, es una cantidad desorbitante. Pero además la también empresaria tiene una línea de fragancias co su mismo nombre y por si fuera poco es la creadora de la fundación Pies Descalzos, con la que ayuda a personas de bajos recursos en su natal Colombia.

Lee también: Shakira hace desvariar con vestido color piel; crea una tremenda ilusión óptica

Pero además de confiar en su inocencia en este tema fiscal, Shakira no está sola, pues en redes sociales se puede ver de apoyo de sus fans, quienes le dan fuerza para salir adelante y revelan que está dispuesta a irse a juicio:

"#Shakira ha dicho que NO quiere pactar con la fiscalía española. Y acusa a la institución de 'intransigente' y de recurrir a 'medios para presionarla'. ¿Qué viene ahora? Que el fiscal presente su escrito de acusación y previsiblemente irá a juicio por la acusación de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014".

Y continúa: "Shakira sostiene que su conducta siempre ha sido impecable y ha mostrado buena disposición, como demostraría que ya hace tiempo que ha pagado los 14,5 millones de euros reclamados, así como 3 millones en concepto de intereses. Consideramos que esto es un auténtico atropello, puesto que fiscalía sigue sin demostrar 'pruebas directas o criterios razonables'. ¡Fuerza, Shak!".

El programa de espectáculos argentino "América", ha dicho que todavía queda una instancia para poder llegar a un acuerdo, pero mientras tanto, ella se siente muy segura de que no hay por qué ir a la cárcel, si ella tiene todos sus pagos en orden.

Con información de ESPAÑA SHAKIRA (Avance) / Agencia Barcelona, España / Fotografía Instagram Shakira

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!