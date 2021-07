Shakira luce mejor que nunca, realza sus curvas con ajustado vestido dorado

Hace unos días, la cantante colombiana, Shakira fue la imagen de la portada de la revista Vogue, donde lució radiante y rejuvenecida con unos ajustados vestidos con los que realzó sus curvas y dejó claro porque a sus 44 años es una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento y que luce mejor que nunca.

Con vestidos largos y cortos, fueron las prendas con las que Shakira realzó sus curvas y con los que dejó claro que la edad no es impedimiento para ninguna mujer para lucir radiante. Fue el pasado 22 de junio que la estrella internacional compartió con sus más de 70 millones de seguidores de Instagram la portada de la revista.

En la imagen, la cantante luce un ajustado vestido rojo con un pequeño escote en la parte de sus pechos y con mangas largas, mientras su explosiva melena y ligero maquillaje realzan su belleza y le dan un toque sensual.

Lee también: Shakira posa en bikini y presume que está mejor que nunca

"Gracias Vogue", escribió la cantante colombiana junto a la descripción de la fotografía que logró alcanzar más de 600 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. Sin embargo, el pasado 28 de junio la intérprete de La Tortura se volvió el deleite de sus millones de seguidores al compartir otras fotografías en las que posa con un vestido negro y uno dorado.

En la primer fotografía, solo aparece el rostro de Shakira mientras coloca una de sus manos en su melena. En una segunda fotografía, la famosa aparece con un entallado y corto vestido dorado con el que no sólo resaltó sus curvas, si no que también demostró que no hay edad específica para usar este tipo de atuendos.

Y por si no fuera suficiente la artista de 44 años compartió una tercera imagen en la que luce un largo y elegante vestido negro recto y metalizado, con el que no solo resaltó su figura, si no también su tono de piel. "Shakira X VOGUE", fue el mensaje de la colombiana para presumir que fue la imagen principal de la revista estadounidense de moda.

Lee también: Marjorie de Sousa protagoniza trío de bellezas en el programa Hoy

Y es que para nadie es secreto que a sus 44 años Shakira luce espectacular y es un referente de la moda, pues con 30 años de carrera no sólo ha impuesto tendencias, desde usar entallados pantalones hasta prendas de cuero, si no que se ha logrado permanecer en el gusto del público, siendo hoy en día una de lass mujeres latinas más exitosas del mundo.

Síguenos en