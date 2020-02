Shakira festejará su cumpleaños número 43 en pleno Super Bowl 2020

Shakira, está más contenta que nunca, pues además de su participación en el medio tiempo del Super Bowl número 54, está de manteles largos, cumpliendo sus 43 años de edad.

No podía haber mejor festejo que éste, pues la gran colombiana estará acompañada de su colega Jennifer López, en el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón, en el que se disputarán la victoria, Los Kansas City Chiefs y el equipo de San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium de Miami.

La intérprete de "Pies descalzos" compartió recientemente en sus Instagram Stories, un acumulado de mini vídeos en los que aparece el estadio, así como uno de los jugadores de esta temporada.

Incluso, la cantante acaba de instalar una tienda de ropa y perfumes con su marca Shakira en la misma ciudad de Miami, por lo que aprovechó y también compartió vídeos y fotos de personas que han ido a visitar el lugar.

Por otro lado, la querida Sharika, posteó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece con JLo y una más en la que aparece con el caso de fútbol americano puesto a manera de anuncio o recordatorio de que engalanará el evento deportivo con su presencia.

Loving @jlo’s purse with my birth date on it!! es el mensaje que acompaña la fotografía en la que aparece con JLo, enseñando el balón de fútbol americano dorado y marcado con la numeración 02022020, la cual decifra la fecha en que se está llevando a cabo el Super Bowl, que es 02 de febrero de 2020; la postal lleva más de 2 millones y medio de "me gusta".

En la segunda imagen se ve compartiendo cámara con López, aparecen en lo que fue la conferencia de prensa del Súper Tazón, y acompaña la imagen con el siguiente mensaje: "Press conference. ShakHQ #SBLIV #PepsiHalftime". También ha logrado más de 2 millones de likes.