Shakira enternece al bailar con su papá en su cumpleaños número 90

El pasado 6 de septiembre, llegó a los 90 años de edad Don William Mebarak Chadid, el padre de la cantante Shakira, y para agradecer tanto amor, la colombiana agasajó a su progenitor y a su familia con una fiesta íntima entre familiares y amigos más cercanos en la que enterneció bailando con Don Wi, como lo llama de cariño.

Shakira dio cuenta del amor que le tiene a su padre un día después de su onomástico, dedicando unas sinceras palabras de amor a través de la descripción de una postal en la que la intérprete de "Don't Wait Up" (2021) aparece junto a su padre y su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Así se lee: "Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo” Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira".

En un segundo post, la cantautora colombiana no dejó escapar ni un cabo tras dirigir sus bastas palabras tras un extenso mensaje que fue colgado de su cuenta de Instagram el pasado jueves 16 de septiembre. Entre tanto, así expresó su amor públicamente:

"Este 6 de septiembre he visto a mi padre, llegar a sus 90 años. Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano.

La esposa del futbolista español Gerard Piqué, también se preguntó sobre si podrá cumplir con la responsabilidad con la que hasta el momento, su padre ha cumplido con paciencia y amor: "Habré escuchado a los otros lo suficiente cuando una pena les afligía? Celebrado sus alegrías, entendido y perdonado sus limitaciones? Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?".

"Dicen que la vida es un estornudo, pero quizá uno con el que se puede contagiar de alegría a muchos. Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite.

Los que le conocemos sabemos como hace sentir únicas y especiales a cada una de las personas que encuentra a su paso. Les mira a los ojos, les escucha, les aconseja, conecta, ama. Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas. A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia.

Suele ocurrir que con los años, nos abandona primero aquello que ocupa nuestra periferia. Pero ante todo pronóstico, en un ser irrepetible como él, sé que permanecerá lo intrínseco, lo primario; su capacidad de expresar y sentir el amor, su alegría, su luz, su carisma, y sobre todo su ritmo! Porque lo verdaderamente importante no se lo devoran ni las fauces del tiempo. Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos y sino que se lo pregunten a Don Wi! Ay cosita linda papá! #tbt", fueron las palabras dedicadas de Shakira a su papá.

Por lo que la querida colombiana ha enternecido a sus fanáticos y seguidores de Instagram, y de igual forma ha recibido bastos mensajes de cariño por parte de sus amigos colegas y compatriotas, como el del cantante español Alejandro Sanz, quien escribió: "El caballero!!!".

O el de la colombiana Xilena Aycardi expresando: "Mi querida Shak, me he deleitado leyendo tu escrito … Dicen que terminamos pareciéndonos a nuestros padres, lo describes y te describes a ti !!!! Larga vida para ti y para los tuyos! Y si algo me emociona sobre tu humanidad, es que tienes de sobra, y las personas que te rodean, te aman y quieren por lo que ERES!! #hermosareflexion".

