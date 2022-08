Shakira desata rumores de colaboración con famoso productor tras felicitarlo por su cumpleaños

Luego de la trágica historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué, se rumora que la colombiana estaría abriendo paso a una nueva colaboración con un famoso productor argentino tras felicitarlo el pasado martes 30 de agosto por su cumpleaños...

Pero no sólo eso, sino que además ya se rumora que esta nueva supuesta colaboración musical entre la colombiana y el argentino, sería una bomba contra Piqué, quien prefirió poner fin a la historia de amor con la madre de sus dos hijos, para darse la oportunidad de amar a otra mujer veinte años menor que la exitosa cantante.

Y es que, Shakira utilizó su cuenta de Twitter para felicitar al famoso productor, compositor y DJ argentino conocido como Bizarrap, quien cobró aún más fama en el ambiente artístico luego de las recientes diferencias entre los cantantes Residente y J Balvin que ya tienen un lugar en la historia moderna de la música.

Pues la felicitación al productor musical en Twitter ya ha dejado ver entre los internautas y fanáticos del argentino que ese guiño podría dar paso a una nueva colaboración en la carrera de ambos; y es que aunque fue emotivo, su deseo por su onomástico fue concreto con un "Feliz cumpleaños Bizarrap" con una emoji de mano al estilo rockero.

Y como era de esperarse, Bizarrap no pasó por alto su felicitación y emocionado escribió: "Woww, muchas gracias Shak", con una obligada carita con ojos de estrella, que ha puesto a vibrar a todo mundo.

Lo que por supuesto, fue interpretado por la mayoría de los fans del argentino como una nueva estampa en la carrera de ambos, pero no sería cualquier colaboración, pues muchos vislumbran desde el intercambio de mensajes, una bomba musical en contra del futbolista Gerard Piqué, como la que la colombiana armó en colaboración con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro con el exitoso tema "Te Felicito", que supuestamente lo hicieron antes de que se diera a conocer oficialmente la infidelidad a Shakira.

Y entre las reacciones de los internautas "tuiteros" se lee: "@shakira y @bizarrap me he puesto nervioso", "BZRP MUSIC SESSIONS CON SHAKIRA???" y la cuenta de YouTube también cuestionó a la colombiana: "@shakira ¿Una sesión para celebrar? Solo decía...", entre los casi 2,900 comentarios que van dirigidos hacia al intérprete de 45 años.

Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un productor musical, compositor y DJ argentino. Es conocido por sus BZRP Music Sessions y sus BZRP Freestyle Sessions, sesiones que realiza junto a otros artistas. Tiene 24 años y es originario de Buenos Aires, Argentina.

