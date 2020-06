El exjugador de la NFL , Colín Kaepernick , se unirá con fuerzas con la cineasta Ava DuVernay para una serie de Netflix sobre los orígenes de su activismo contra la injusticia racial durante su adolescencia.

"Con demasiada frecuencia vemos historias de raza y negras retratadas a través de una lente blanca", dijo Kaepernick en un comunicado. “Buscamos dar una nueva perspectiva a las diferentes realidades que enfrentan los negros. Exploramos los conflictos raciales que enfrenté como un hombre negro adoptado en una comunidad blanca, durante mis años de secundaria ”.

Serie de Netflix dramatiza camino de Kaepernick al activismo. AP.

Kaepernick, nacido de madre blanca y padre negro, fue adoptado en Wisconsin por una pareja blanca que se mudó a California cuando era un niño. En 2016, el mariscal de campo de los San Francisco 49ers comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la desigualdad racial, atraer apoyo y críticas, con sus detractores, incluido el presidente Donald Trump. Kaepernick se convirtió en agente libre en 2017, pero no firmó.

Escribir en la serie de seis episodios se completó en mayo, dijo el servicio de transmisión. DuVernay, el escritor Michael Starrbury y Kaepernick son los productores ejecutivos. Kaepernick encontró como él mismo como el narrador de la serie limitada, dijo Netflix. Más detalles del casting y una fecha de lanzamiento no se anunciaron de inmediato.

Kaepernick calificó el honor de colaborar con DuVernay, cuyos créditos incluyeron el galardonado "When They See Us", que dramatizó el caso de Central Park Five, y el documental nominado al Oscar "13th". "Con su acto de protesta, Colin Kaepernick tuvo éxito una conversación nacional sobre raza y justicia con consecuencias de largo alcance para el fútbol, la cultura y para él, personalmente", dijo DuVernay en un comunicado.

"La historia de Colin tiene mucho que decir sobre identidad, deportes y el espíritu perdurable de protesta y resistencia". Kaepernick, quien condujo a los 49ers al Super Bowl después de la temporada 2012, presentó una queja contra la liga en 2017, los equipos contendientes coludieron para mantenerlo fuera.

Las partes llegaron a un acuerdo no revelado en 2019. Kaepernick, de 32 años, todavía quiere una oportunidad para jugar. Un entrenamiento en Atlanta en noviembre pasado que fue organizado por la NFL se volvió caótico y no dio lugar a ofertas de trabajo.

A raíz de las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se disculpó con los jugadores por no haberlos escuchado antes y los alentó una protesta pacíficamente. Goodell dice que ha alentado a los equipos a fichar a Kaepernick. "Este joven tiene el talento suficiente para jugar en la Liga Nacional de Fútbol", dijo recientemente el ejecutivo de la liga Troy Vincent.

