Sergio Vallín, guitarrista de Maná, obtiene su primera Gibson personalizada para un latino

El músico Sergio Vallín, legendario guitarrista de la banda de rock mexicana Maná desde 1994, se unió a la firma Gibson para crear la "primera guitarra" de la icónica marca estadounidense de instrumentos, personalizada para un artista latinoamericano, informó este martes la compañía.

"Una Les Paul con mi nombre, no lo puedo creer", expresó en un comunicado el mexicano al referirse a la marca de la guitarra de Gibson que fue inspirada por el jazzista estadounidense Lester William Polsfuss, conocido como Les Paul (1915-2009).

"Para los músicos latinos es muy difícil imaginar la idea de tener un modelo exclusivo, y espero que este sea solo el primero de muchos, porque hay tantos guitarristas y músicos increíbles en América Latina que merecen que sus voces sean escuchadas", sostuvo.

"Esta guitarra es el resultado de un esfuerzo de equipo. Está inspirada en una Les Paul de 1955 que tengo, y el equipo de Gibson trabajó duro para conseguir la mejor guitarra posible inspirada en mi propia guitarra", subrayó Vallín.

"Me siento agradecido y honrado", expresó el guitarrista de la banda fundada en 1986 en Guadalajara, estado mexicano de Jalisco. Señaló además que la guitarra "es una extensión" de sus manos y de su alma.

"Recuerdo haber visto a Les Paul tocar en un show en Nueva York. Lo conocí en el camerino y me dijo: 'Si dejara de tocar, me moriría'...", indicó el también vocalista del conjunto, que en 2016 se convirtió en la primera banda de rock en español en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su trayectoria artística.

"Me siento honrado de continuar con el legado de Les Paul, y agradezco a Gibson por honrar no sólo mi trabajo sino también por reconocer la importancia de la música latina", agregó.

Señaló que se trata de un instrumento "muy versátil", que multiplica el espectro sonoro y "más ligera que una Les Paul de los 50, pero tiene mucha potencia". EFE

Con información de MANÁ / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Sergio Vallín

