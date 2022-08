Sergio Mayer se compara con Arnold Schwarzenegger y decreta ser el próximo Presidente de México

Tras estar recientemente envuelto en varias polémicas, ahora Sergio Mayer acaparó toda la atención de los medios de comunicación tras decretar que él será el próximo Presidente de México y compararse con el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría que Sergio Mayer compartió sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de México en el 2024, y aseguró que ser actor no tiene ninguna limitante para hacer bien las cosas. “Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, indicó en entrevista para el matutino de Tv Azteca.

En este sentido, el actor que comenzó su carrera artística en 1986, se comparó con diversas estrellas del mundo del entretenimientos, especialmente se indentificó con el ex gobernador de California y estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger.

Lee también: Tras polémica, Cynthia Klitbo confiesa que lloró mucho y que se va de México: "Uno no es de palo"

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, refirió el también cantante y ex integrante de la agrupación Garibaldi.

Por otro lado, Sergio Mayer habló de la polémica en la que se involucró hace meses con Daniela Parra, hija del actor de telenovelas, Héctor Parra, quien lo acusó de tener influencias y hundir a su padre en la cárcel, por lo que el político desmintió que tomaría acciones legales en contra de la joven por difamación.

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, pero tiene 27 años y tiene una responsabilidad. Daniela y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa para ver en qué quedó ese tema”, sentenció el también bailarín y futuro Presidente de México, según sus predicciones.

Lee también: Con décadas de diferencia, Marlene Favela y Verónica Castro se lucen en el mismo vestido

Como era de esperarse, las declaraciones de Sergio Mayer provocaron todo un caos en las redes sociales y al actor no le fue nada bien.

“Ya metió a la cárcel a un inocente por tráfico de influencias, más los que no se saben , ojalá y no...", "No tiene futuro como Presidente, veo difícil que llegue si quiera a un millón de votos", "Zapatero a tus zapatos;...."A algunos, el fuego los forja , a otros los derrite", "Nombre para que estemos un loco así", "Pobre ya desviaría da pena ajena, el señor Schwarzenegger es un ícono del cine y se casó con una Kennedy, que no es lo mismo a una encueratris de Televisa”, son algunos de los comentarios en redes.



¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! ������ #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Síguenos en