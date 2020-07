Sergio Mayer, quien además de ser actor y cantante, actualmente funge como Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Gobierno Federal, emitió su opinión mediante los medios de comunicación, sobre el problema legal que enfrenta la actriz Livia Brito por la agresión y robo al fotógrafo Ernesto Zepeda, mismo que interpuso una demanda contra la actriz y su novio.

Mayer reveló qué ya ofreció su apoyo a Zepeda con el fin de solucionar dicho problema lo antes posible y en los mejores términos legales. Aunque por otro lado, el diputado, se ha generado una burla ofensiva y de forma excesiva ante el suceso por parte de los medios y el público.

Lee también: Carmen Salinas arremete en contra de Livia Brito tras golpear a fotógrafo

Sergio Mayer sale en defensa de Livia Brito tras golpear a fotógrafo. Foto Instagram

"Me parece que está bien que se expresen, pero creo que están haciendo escarnio de la situación, yo estoy de acuerdo en que ningún tipo de violencia es justificada pero creo que hay que entender también lo que vive la persona del otro lado para poder tomar una decisión de si estuvo bien o mal lo que hizo", expresó Mayer en conferencia de prensa.

El ex Garibadi prefiere no emitir juicios sobre Brito ya que desconoce los detalles de lo acontecido en Cancún, Quintana Roo; sin embargo, pidió que se le comprenda a la actriz ya que asegura que debido a la situación de inseguridad que se vive en el país, las figuras públicas llegan a sentirse acorraladas o en su defecto amenazadas.

"Yo no puedo decidir porque no soy juez, cada quien tiene su versión, no sé realmente lo que hizo, si estuvo justificado o no, yo siempre declaré que ningún tipo de violencia está justificada, sin embargo hay que entender que hoy en día la situación está crítica y no sabes cuando te están tomando una foto si son secuestradores, si son paparazzis, entonces tienen que también entender la postura de la persona que está del otro lado de la cámara".

En cuanto a las sentencias legales que se apliquen al caso, Sergio Mayer aseguró que dependerán completamente de las decisiones que el fotógrafo tome al respecto; no obstante, el político reiteró su apoyo a ambas partes y de igual forma, informó que con anterioridad se han reunido con él las partes involucradas para tratar de llegar a un acuerdo; aunque exrpresó que no se considera de ninguna manera se considera un mediador entre las dos partes y si estuviera en sus manos, la solución se daría muy rápido.

"Si él quiere continuar con eso es muy respetable, yo le dije que si quería parar o no, si él quiere continuar con eso es muy respetable el tomará la decisión con base en sus necesidades y a lo que él tiene pensado, pero sabe que ya se lo dije, en el momento que quiera cerrar este tema, Livia también dijo que ella está dispuesta, lo primero que tiene que haber es voluntad".

Por su parte, la actriz, hizo pública su diculpa hacia Ernesto Zepeda y a toda su familia, así como a los medios de comunicación y a México, por el profundo respeto que le tiene a la gente que ha sido quien ha levantado su carrera al grado de posicionarla como una de las actrices favoritas de la pantalla chica.

Además, dijo que ya está trabajando con sus abogados para poder solucionar el tema de la manera correcta y en función de resarcir el error tan desafortunado.

Por otro lado, en su cuenta oficial de Instagram, Livia compartio un vídeo en el que su abogado Roberto Carlos Morales, quien hace una declaración legal sorbre los hechos.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.