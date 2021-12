Sergio Mayer responde sobre supuesta amistad con narco: ‘¿Cuál es el problema?’

La publicación del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco” ha levantado revuelo entre integrantes del medio del espectáculo, cuyos nombres han sido mencionados en las páginas del escrito, entre ellos, el del ex Garibaldi Sergio Mayer, quien fue abordado por la prensa y así respondió sobre su supuesta amistad con un narco.

El político mexicano apareció en el libro y fue relacionado con Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como “la Barbie”, con quien, se dijo, mantuvo una amistad hace algunos años, por lo que el actor fue cuestionado por ello en el programa “Hoy Día”, de Telemundo, y respondió contundente que si así fuera: “¿cuál es el problema?”.

Sin rehuir a la pregunta, Sergio Mayer respondió sobre la supuesta amistad con “la Barbie” y sostuvo que aunque fuera cierto él no era quien realizaba una actividad ilegal, dejando a todos pasmados con su contestación sobre su presunta relación con un conocido narco.

En el matutino de Telemundo, el ex diputado federal fue muy enérgico al responder el cuestionamiento sobre su relación con Edgar Valdez Villarreal “la Barbie”, quien fue detenido en 2010 por sus nexos con el narcotráfico y grupos delictivos.

Ante la supuesta amistad que se señala en el libro de Anabel Hernández entre Sergio Mayer y el narco estadounidense, el ex esposo de Bárbara Mori cuestionó la credibilidad de las fuentes del libro “Emma y las otras señoras del narco”.

“Como periodista me escudo en eso ‘yo no puedo revelar mis fuentes porque hay códigos de ética’ y a lo mejor a ella se lo dijeron. Puede ser que se lo hayan dicho, pero qué veracidad o credibilidad puede tener”, dijo Sergio Mayer, defendiéndose ante la “acusación”.

Asimismo, agregó que en el hipotético caso que realmente hubiera tenido una amistad con algún narco “¿Qué? Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”, zanjó.

Sergio Mayer fue más allá y consideró que este “ataque” surge debido a que mencionó que le gustaría contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México: “Lleva 15 o 17 años con lo mismo, no es el mismo libro en donde menciona exactamente lo mismo, lo vuelve a sacar. Todo tiene que ver desde que destape mi inquietud para ser jefe de gobierno”.

El ex Garibaldi no ha sido el único en ser mencionado en el libro de Anabel Hernández pues otros personajes de la farándula mexicana han aparecido en sus páginas, como el caso de Galilea Montijo, Andrés García y Ninel Conde.





