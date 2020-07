Sergio Mayer le responde a Bárbara Mori: Lamento su vida tan trágica

Gran polémica causó la actriz Bárbara Mori tras revelar durante una charla con su amiga Marimar Vega a través de un Facebook Live que había vivido un "infierno" junto al político y actor mexicano, Sergio Mayer cuando fue su pareja sentimental. “Yo viví 5 años una vida que… o sea, vivía bajo sus órdenes, cuando tomé la decisión de separarme, yo era super infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví”.

Bárbara también confesó la vulnerabiliad que sintió en repetidas ocasiones estando con Mayer quien además de su esposo era su manager, pero además le costó mucho trabajo la decisión de deshacer todo vínculo matrimonial, pues la protagonista de Rubí, dudaba de poder manejar su vida ella sola.

Sin embargo, no fue todo, ya Mori indicó que su matrimonio con Mayer generó más inseguridades en ella misma traducidas a los enormes vacíos que le dejó el abandono de su madre y la violencia que su padre mal practicó en ella. Incluso atribuyó a que ella se sentía tan poca cosa, lo que la llevó a elegir a Mayer como su pareja, pues sentía que ella no valía la pena como para buscar su propias satistafacciones, como curiosamente lo hacía en su personaje de Rubí en 2010. "Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada".

Ante estás fuertes declaraciones, el político reaccionó durante una entrevista, pues asegura que se le hace un poco extraño que después de tanto tiempo su ex salga a decir esto y además de que siempre fue muy hermética en su vida privada, y que estás declaraciones salgan a ña luz justo cuando prepara una serie de su vida.

“Lo que me parece simpático es que ella toda su vida ha sido muy hermética con su vida privada, y que ahora esté soltando cápsulas del contenido de su vida cuando sabemos que está escribiendo una serie o una película… de su vida. Me parece un tema de mercadotecnia importante, interesante, y le deseo lo mejor y estoy seguro que le va a ir muy bien”, dijo el actor.

El funcionario dejó a entrever que Bárbara Mori taal vez hizo estás declaraciones para crear morbo de los momentos difíciles que pasó en su vida. “S sí lo vivió así lo lamento mucho, lo que sí te puedo decir es que yo me siento contento, feliz y orgulloso de lo que hice con ella y lo que hice por ella”, señaló.

Mayer dejó claro que no hará nada para impedirle a la actriz que utilice su nombre en el proyecto que tiene en pie, pues considera, con lo que escuchó, que tal vez esa parte de su vida no fue tan importante. “No habrá ningún problema, además no creo que lo utilice, por lo que estoy escuchado que dices, esa parte de su vida no fue tan importante, ni fue interesante para ella…”. Para finalizar el actor dijo : “lamento mucho que haya sido su vida tan trágica y tan fuerte cuando fue mi pareja”.

