Sergio Mayer habla sobre la infidelidad de Bárbara Mori

Pese a que varios amigos del actor y político, Sergio Mayer, han salido en su defensa tras las fuertes declaraciones de la actriz, Bárbara Mori, quien fuera su pareja sentimental durante casi seis años, cuando ella tenía 19 años y Mayer se formaba parte de la agrupación musical Garibaldi.

Mori se convirtió por primera vez cuanto tenía 19 "Definitivamente fui mamá muy joven porque a los 19 años me embaracé, yo quería ser mamá y lo busqué", dijo en su momento. Pese a que durante años, Bárbara Mori había sido muy hermética en su vida privada, hace unos días sorprendió al declarar que vivió "un infierno" al lado del ex Garibaldi.

Lee también: Sergio Mayer le responde a Bárbara Mori: Lamento su vida tan trágica

A través de una charla en vivo en Instagram que Mori tuvo con la actriz Marimar Vega, contó cómo han sido las decisiones que ha tomado para cambiar de rumbo su vida, lo que en un principio le ha costado mucho trabajo si quiera imaginarlo, pero al final siempre sale victoriosa. “Yo viví 5 años una vida que… o sea, vivía bajo sus órdenes, cuando tomé la decisión de separarme, yo era super infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví”.

Luego de las fuertes declaraciones de Mori, Mayer salió en su defensa señalando “Si sí lo vivió así lo lamento mucho, lo que sí te puedo decir es que yo me siento contento, feliz y orgulloso de lo que hice con ella y lo que hice por ella”, señaló. Sin embargo, a estos dimes y diretes también se han unido amigos del político, Charly López y Jorge Reynoso, quienes aseguran que Bárbara es una malagradecida.

El empresario Jorge Reynoso, reveló que la protagonista de Rubí le fue infiel a su amigo con el también actor Christian Meier. “(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías ... no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”, dijo el empresario.

Ante las declaraciones de sus amigos, Mayer agadeció su apoyo pero también dejó claro que Bárbara Mori ya era cosa del pasado y que ahora está muy feliz junto a su pareja y madre de sus dos hijas, Issabela Camil. “Hoy en día tengo una mujer hermosa, maravillosa, con una clase, con educación, de la cual estoy profundamente enamorado, de mis hijas son lo más importante en mi vida, que son esas tres mujeres por las que tengo que ser reservado, tengo que ser caballeroso”, externó.

"Mi querido Charly muchas gracias, pero no te preocupes… él está muy molesto, muy ofendido porque él vivió todo el proceso conmigo y él conocía la historia, pero le digo: ‘déjala no pasa nada’ yo creo ya es momento de dar carpetazo a esto y desearle lo mejor y no pasa nada. Yo no estoy preocupado, por supuesto que no fue muy agradable de repente escuchar esto después de veintitantos años, ya cuando eres abuelo, enterarte de cosas o de cómo vivía la situación, pero dices ‘bueno, por algo lo está haciendo’ y yo seré respetuoso de sus opiniones”, dijo.

Al respecto de Jorge Reynoso, el cantante explicó: “Yo creo que se indignó porque nosotros de alguna manera vivimos en uno de los departamentos de él, que muy generosamente nos prestó, un departamento por cerca de 6 meses en uno de los edificios más exclusivos de Miami cuando fuimos para allá a trabajar”.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.