Sergio Andrade confiesa que Paty Chapoy fue su amante (vídeo)

Sergio Andrade quien fue conocido como manager de Gloria Trevi y productor musical en los años 90's, sigue causando gran expectación y polémica, tras declaraciones que hizo a la periodista Claudia de Icaza para su libro Amarga seducción.

En su versión declaratoria, Andrade asegura que sostuvo en el pasado, una ferviente relación con la Paty Chapoy, quien ha sido conocida en el medio del espectáculo como productora y conductora de espectáculos, según lo expresado en el texto de la también escritora De Icaza.

El polémico exproductor de Televisa Sergio Andrade declaró que sí existió un romance, aunque la misma Chapoy siempre lo ha negado rotundamente, aseguró en la entrevista.

“Como todavía faltan muchas situaciones por descubrir de este intrincado asunto, y sólo se avanza abriéndose a toda posibilidad por más descabellada que parezca, me concreto a relatar textual lo que Andrade me escribió en un mail y me reiteró personalmente en mi visita a Papuda sobre el romance“, Claudia de Icaza, declaró en su momento de acuerdo a un medio de comunicación mexicano.

Respecto a la declaración de Sergio Andrade que le habría revelado vía email a Claudia de Icaza apunta a que lo vivido al lado de Paty Chapoy ocurrió entre 1983 y 1984.

Incluso, Andrade afirmó que las personas que lo rodeaban en aquella época se daban cuenta de lo apasionada que la conductora andaba por él. Por lo que agregó: "Cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes”.

El ex productor señaló también que acostumbraba verse con Chapoy: “En cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde”.

Paty Chapoy y Sergio Andrade se habrían conocido en la época en que la conductora de espectáculos trabajaba en Siempre en Domingo y el ex productor contaba con 28 años de edad.