¿Será Danna Paola? Eleazar Gómez recuerda a la ex novia que mejor besaba

Aunque mucho se especuló de que el noviazgo entre Danna Paola y Eleazar Gómez comenzó en las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar en el 2009, cuando la intérprete de Oye Pablo tenía 14 años y el actor 24, sin embargo, ellos nunca especificaron cuando inició su romance. Se dice que la pareja de jóvenes vivió en secreto su romance por varios años, hasta que en el 2013 los actores gritaron a los cuatro vientos que eran novios.

Fue durantee la presentación de la obra de teatro “Wicked” que Danna y Eleazar fueron captados como pareja oficial, pues la actriz de Élite ya había cumplido su mayoría de edad. No todo fue "miel sobre hojuelas", pues tras dar a conocer su relación mucho se dijo que el actor era muy celoso y que incluso desconfiaba de la intérprete de Mala Fama, pues creía que lo engañaba.

Posteriormente se rumoró que ese mismo año la pareja había sido captada discutiendo cuando se encontarban en el cine. Para el 2015 la pareja anunció que daban por terminada la relación. Una supuesta amiga de la actriz compartió que Danna no terminó con el actor no solo por haberle sido infiel sino porque la había maltratado físicamente, mientras que Elezar confesó que había terminado por ser posesiva y caprichosa. Tras estas declaraciones, Danna compartió que el actor era violento y celoso.

Luego de varios años de este romance, Eleazar Gómez se vio en aprietos tras ser invitado al programa Hoy, donde fue cuestionado por los conductores, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Paul Stanley sobre su relación con Danna Paola.

Al ser invitado al programa Hoy, Eleazar sufrió al igual que muchos de colegas tras participar en el juego ¿Dónde quedó la bolita?. El juego consiste en que los invitados deben responder las preguntas que los conductores hacen siempre y cuando introduzcan la pelota en la canasta.

Fue Galilea Montijo quien incómodo al actor al preguntar cuál de sus exparejas del medio de la farándula besaba mejor. Entre risas y nervios Eleazar Gómez prefirió quedarse callado unos segundos para después responder quee él no había tenido novias del medio artístico. “¿Novia mía? No pues no he tenido ninguna novia de aquí. De mis novias todas, no les puedo decir quién”, dijo Eleazar Gómez

Eleazar se sintió acorralado, pues tanto Paul, Andrea y Galilea hicieron alusión a Danna por lo que prefirió decir: "Todas, todas besan rico, pues”, y para terminar por cerrada la pregunta dijo “Un caballero no tiene memoria”.

A principios del 2020, para ser exactos en el mes de febrero, Danna Paola causó controversia tras el lanzamiento de su tema musical Sodio, el cual se especuló que era una indirecta a Eleazar Gómez, pues en varias ocasiones la también actriz ha revelado que las letras de sus canciones son experiencias personales.

Sin embargo, no fue todo, ya que también Eleazar lanzó el tema "No me puede olvidar”, casualmente en el mismo mes de febrero, el cual también causó controversia, pues la modelo del video tiene un cierto parecido a Danna, además de que la letra de la canción dice “Y cómo olvidarte si yo fui el primero en amarte, pero yo sé que siempre fui yo el hombre que soñaste contigo, como se nota que aún te gusto vamos a quitarnos el disgusto”.

Recordemos que el primer novio que se le conoció a Danna fue precisamente Eleazar cuando ella apenas tenía 14 años.

