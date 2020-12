Sentada en sus piernas, Belinda le canta al oído a Nodal

Este año 2020, Belinda y Chrisitan Nodal lograron lo inimaginable en sus vidas -para sopresa de muchos-; pues en un principio ambos fueron invitados como coaches del reality show "La Voz", transmitido por TV Azteca, y desde ese momento, se convirtieron en la pareja más criticada de los últimos meses, cuando se pensaba que su relación era sólo un truco publicitario para darle más rating al programa de la televisora del Ajusco. Sin embargo, ambos famosos dieron muchas sorpresas, como la pasión derrochada por la cantante cuando cantó a su novio en el oído.

Aunque no ha sido la única prueba de amor que Belinda le ha dado a Christian Nodal, pues su amor ya es de dominio público y en ese sentido, hay evidencia de muchos de los momentos que los cantantes pasan juntos, como los tatuajes que ambos se hicieron con sus iniciales, nombres y hasta los ojos de la cantante española en el pecho del intérprete de "De los besos que te di" (2019).

Incluso, entre las muestras de su "polémico amor", también destacaron algunas "cortaditas" en las cejas, pues parecía que no querían dejar de ser el uno para el otro. Fue por esas muestras y muchos detalles más, que Belinda y Christian Nodal se hicieron merecedores del título "La Pareja del Año" por la revista People en Español.

Hecho que llenó de orgullo al intérprete sonorense y así lo dejó ver en su cuenta oficial de Instagram mientras compartía el momento en su última publicación del pasado 10 de diciembre, mientra Belinda respondió: "Qué guapo es mi novio"... y dicha reacción de la intérprete de "Bella Traición" tiene ya 11,208 corazones rojos; a la que por supuesto, la revista contestó con emojis del obligado corazón rojo y una carita con besos de corazón.

Pero fue en septiembre de este 2020, que ambos famosos protagonizaron una de sus escenas más románticas cuando, mientras disfrutaban de "Havana" (2017) -éxito de la cantante cubana Camila Cabello-, Belinda le cantaba al oído a Christian tarareando los coros de la misma mientras ambos bailaban al ritmo del saxofón.

Los comentarios de un perfil "fanpage" (página de fans), en el que se puede ver dicho clip, fueron diferentes; mientras hubo quien aplaudió el amor entre ambos famosos, hubo quien también expresó que no le parecía la relación de los cantantes.

"Felicidades chicos. No dejes que la gente te quite la felicidad. Luciendo genial juntos. Simplemente disfruta de tu tiempo, OK." Y por el contrario...: "La verdad puedes verte bien y ser famoso como Belinda. Pero que hueva de vieja... yo la neta me aburriría de tenerla de vieja. Nomas aplastados en su casa siempre. Ademas muy empalagosa. Ya caen en lo ridiculo".

Por otro lado, Belinda recibió indirectamente una embarazosa sugerencia de uno de sus tantos miles de fans: "Eres tan bonita pero deberías valorarte más y no agarrar cualquier naco con algo de suerte porque con tu belleza puedes encontrar un hombre un hombre mejor".