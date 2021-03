Selena Quintanilla, la posible razón de su muerte a manos de Yolanda Saldívar

El 31 de marzo de 1995 perdió la vida la cantante latina Selena Quintanilla, quien murió a manos de la mujer que por cuatro años fue su persona de confianza y que, tras haber cometido un robo de por lo menos 30 mil dólares, la llamada Reina del Tex-Mex, la despediría; su nombre es Yolanda Saldívar.

Sin embargo, lejos de conseguir cualquier otro objetivo en la vida, lo único que Saldívar se ganó fue ir a la cárcel por asesinar a una estrella de la música que apenas empezaba a despegar su carrera y triunfar, conquistando los escenarios más imponentes de Estados Unidos y otros países.

El peor castigo al que Yolanda Saldívar se hizo acreedora tras el asesinato de su jefa y "su más grande ídolo" de quien incluso se decía que estraba enamorada, fue una condena a cadena perpetua y a sus 60 años de edad, la enfermera nacida en San Antonio, Texas, Estados Unidos, un 19 de septiembre de 1960, se encuentra recluída.

Y lo que es peor, en una celda de 3.5 X 2 metros dela cárcel de la Unidad Mountain View ubicada en Gatesville Texas, que es operada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, en donde todos sus días trasncurren igual con actividades de esparcimiento al despertar, y dentro de sus obligaciones, están las de hacer labores de conserje por la mañana y por la tarde.

Incluso, se sabe que ha sido resguardada por las propias autoridades de la prisión, pues ya ha recibido amenazas de muerte en varias ocasiones por parte de sus compañeras presas que aseguran, ya no tienen nada que perder.

La obsesión hacia Selena Quintanilla fue tanta por parte de Yolanda Saldívar, que logró ganarse su cariño y su confianza, al grado de convertirse en su asistente y administradora de la boutique Selena; sin embargo, nadie imaginaría el trágico final para la que en vida, fuera esposa de Chris Pérez.

Yolanda Saldívar se graduó como Licenciada en Ciencias de Enfermería, título que le otorgaría la Universidad de Texas, Estados Unidos, tras cinco años de estudio; y hay testimonios que ella estaba obsesionada por bajar de peso, pues en sus estudios anteriores, la mano derecha de Selena, se aislaba del resto de sus compañeros porque nadie la quería; la rechazaban por su físico.

Pero a 26 años, el masivo público que idolatraba a Selena y lo sigue haciendo después de su muerte recordándola una y otra vez escuchando sus éxitos, aún se pregunta cuál fue el motivo por el que Yolanda Saldívar decidiera terminar con su vida.

Las versiones que han salido a la luz, han sido tantas, que aún no se puede comprender el verdadero motivo de decidir terminar con la vida de Selena Quintanilla, cuyas impresiones de gente que la conoció antes de convertirse en la mano derecha de la cantante, apuntan a que Yolanda Saldívar era una mujer buena y trabajadora.

Ese robo que Yolanda habría cometido a Selena y a su familia como dueños de las boutiques de nombre Selena, fue lo que pudo haber invadido de miedo por ser despedida y tachada de ratera por la propia Selena.

Otro desfalco que la ex enfermera habría cometido a la familia de la cantante sería como administradora del club de fans que tenía cuatro años funcionando y que tras los reclamos de los fanáticos que aseguraban habar enviado dinero sin obtener a cambio los artículos de la cantante, la familia de Selena, empezó a poner más atención al trabajo de Yolanda.

Luego de haberle reclamado su mal manejo en la administración de la tienda y del club de fans, Abraham Quintanilla -hermano de Selena-, le exigió cuentas claras, por lo que al sentirse acorralada y sin salida, Yolanda compró un revólver calibre 38 y citó a Selena para entregarle unos documentos y tratar de justificar su desfalco, esto en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi, donde se hospedó.

"Yolanda quería matar a Selena porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiera estado con Selena. Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie", dijo en ese entonces Carlos Valdez, quien fuera el fiscal principal del caso, en una entrevista para el canal de televisión A&E.