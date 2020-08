Selena Gómez incursiona en nuevo programa de cocina

Selena Gómez le está tomando sabor al calor en la cocina, pues durante la cuarentena, la cantante tuvo la idea de aprender a cocinar y para cumplir su cometido, la acompañan y guían una serie de chefs que que de forma remota le ayudan a cocinar.

La cantante y actriz que corta de todo, se ha convertido en "Selena + Chef", y debutará el próximo 13 de agosto en el nuevo servicio de transmisión HBO Max. La serie de 10 episodios fue filmada en la cocina de la nueva casa de Gomez en el área de Los Ángeles. Sus abuelos y dos amigos, que han estado en cuarentena con ella, sirven como probadores de sabor.

Lee también: Radical cambio de Adamari López después de seis meses de rutinas de ejercicios

"Realmente pensé que esto sería algo alegre porque definitivamente me estaba deprimiendo", dijo en una video conferencia el miércoles. "Por supuesto, están sucediendo cosas más importantes, pero esta fue una oportunidad para hacer algo que pudiera hacer sonreír a la gente".

Guiando a Gómez remotamente están los chefs Nyesha Arrington, Roy Choi, Tonya Holland, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Candice Kumai, Ludo Lefebvre, Antonia Lofaso, Nancy Silverton y Angelo Sosa. La instruyen en la preparación de platos como tacos de desayuno coreanos, galletas con chispas de chocolate matcha, ramen de miso picante, tostada de mariscos y soufflé de queso.

No había nadie fuera de la cámara preparando perfectamente los ingredientes y Gómez no se vistió con glamour mientras cortaba y revolvía. Las cámaras remotas instaladas en su cocina capturaron los percances de Gómez que incluyen llamas en el horno y chorros de jugos. Ella maneja cuchillos afilados mientras lucha con un pulpo viscoso y saca órganos de un pollo crudo.

"Espero que te vayas a reír porque me veo como una tonta", dijo. "Me encanta cocinar, simplemente no sé cómo hacerlo todo el tiempo".