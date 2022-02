Segura de sí misma, Laura Bozzo se muestra recién levantada y sin maquillaje; pide que no se asusten

Sin temor a las críticas, la presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo se mostró tal y como es. La famosa aprovechó la gran popularidad que tiene justamente en las redes sociales para mostrar que es muy segura de sí misma y sorprender a sus fieles admiradores al aparecer recién levantada, al natural y sin una gota de maquillaje.

Fue a través de sus historias de Instagram que la conductora del programa Laura en América sorprendió a sus fieles admiradores con la cara lavada y recién levantada, por lo que en tono de broma les pidió que no se asustaran, pues esa era la verdadera Laura Bozzo que se esconde bajo el maquillaje.

“Buenos días, buenos días a todos. Así es, así me levanto. No se asusten, esta soy yo”, dijo La señorita Laura muy segura de sí misma y sin temor a las críticas por mostrarse al natural y recién levantada.

Además Laura Bozzo también aprovechó para justificar porque su rostro se veía distinto, pues confesó que no tenía pestañas debido a que estás se le habían quemado, razón por la que siempre traía postizas. “Las pestañas se me desaparecieron, por eso están pegándome pestañas postizas. Se me quemaron”, contó la famosa conductora de televisión a través de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que el 2021 fue un año complicado para la originaria de Perú, pues recordemos que se vio involucrada en un delito fiscal por más de 12 millones de pesos por haber vendido un inmueble que estaba embargado, situación que la obligó a huir por unos meses de la justicia luego de que un juez mexicano impusiera prisión preventiva.

“Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si yo no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, (...) más joven jamás me hubiera ido a la fuga, yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados”, dijo Laura Bozzo tras reaparecer por primera vez en un programa de televisión tras estar cuatro meses prófuga de la justicia.

Sin embargo, tras pasar esté amargo episodio en su vida, la presentadora de televisión comenzó el 2022 con el pie derecho tras anunciar que regresa a la televisión con un nuevo programa que tendrá el mismo formato que Laura de América. "Vienen grandes cambios en mi vida, cambios, yo diría total y completamente radicales, vamos a probar, hemos presentado diferentes proyectos nuevos, regresar a “Laura en América” a través de “¡Qué pase Laura!” y pues muchas sorpresas.", señaló a través de sus redes sociales.

Y aunque la famosa no dio muchos detalles de su nuevo trabajo, todo parece indicar que regresa a las pantallas de la mano de Televisa. Recordemos que fue precisamente en la televisora de San Ángel donde ella apareció por última vez tras haber participado en Las Estrellas Bailan en Hoy, reality show del programa Hoy.

