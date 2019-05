Seguidores de Star Wars lloran la muerte de Peter Mayhew, Chewbacca

Peter Mayhew, quien interpretó a Shewbacca y se destacó en Chewbacca en varias de las películas de "La guerra de las galaxias", murió el jueves, dijo su familia. Tenía 74 años. Mayhew murió en su casa en Texas el martes, según un comunicado de la familia. No se dio ninguna causa.

Mayhew de 7 pies y 3 interpretó a la querida y peluda Chewbacca, compañera de Han Solo y copiloto del Halcón Milenario, en la trilogía original de "Star Wars". Continuó apareciendo como el Wookiee en "Revenge of the Sith" en 2005 y compartió el papel en "The Force Awakens" en 2015 con el actor Joonas Suotamo, quien más tarde asumió el papel.

Peter Mayhew. Foto: AP

Puso su corazón y su alma en el papel de Chewbacca y se mostró en cada fotograma de las películas, dijo la declaración de la familia.

"Pero, para él, la familia 'Star Wars' significó mucho más para él que un papel en una película".

Mayhew desarrolló amistades de por vida con los otros actores de "Star Wars" y pasó tres décadas viajando por el mundo para reunirse con sus fanáticos, dice la declaración.

"Era el más gentil de los gigantes: un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír y un amigo leal que amaba mucho", escribió el actor Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker frente a Mayhew, en Twitter. "Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un hombre mejor por haberlo conocido".

Su familia dijo que estaba activo con varios grupos sin fines de lucro y estableció la Fundación Peter Mayhew, que se dedica a aliviar las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y el costo financiero de los eventos traumáticos, dice su sitio web.

Nacido y criado en Inglaterra, Mayhew apareció en una sola película y estaba trabajando como un hospital ordenado en Londres cuando George Lucas lo encontró y lo eligió en la "Guerra de las galaxias" de 1977.

Le sobreviven su esposa, Angie, y tres hijos. Un servicio conmemorativo se llevará a cabo el 29 de junio.