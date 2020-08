Sebastián Yatra y Danna Paola causan furor al aparecer juntos en la madrugada

Mucho se ha especulado sobre el supuesto romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola, esto después de que el músico colombiano anunciara su ruptura con la cantante, actriz y modelo, Tini Stoessel. Danna Paola fue señalada como la "tercera en discordia", tras la ruptura de Yatra y Stoessel.

Recientemente Sebastián Yatra y Danna Paola se volvieron tendencia tras aparecer juntos. Tanto Yatra como Paola presumieron en sus cuentas de Instagram que se la pasan muy bien juntos. La actriz de Élite y el intérprete de Oye, realizaron la coreografía de su último tema en el que ambos participan “No bailes sola”, por lo que rápidamente se volvieron virales. “Mientras tanto, confirmo que soy un minion” escribió la también actriz haciendo referencia de como se veía al lado de el guardia de Sebastián.

Lee también: Ana Bárbara revela que hija de Mariana Levy tiene el virus

Danna también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se les ve recostados en lo que aparece un sillón. Los artistas hacen un dúo con su canción No bailes sola, la cual lanzaron el pasado 22 de julio, la cual hasta el momento ya superó los 17 millones de reproducciones en Youtube.

Danna y el cantante colombiana actualmente se encuentran juntos en Miami, Estados Unidos debido a que se llevará acabo la entrega de Premios Juventud 2020. Pese a que la actriz mexicana y el cantante colombiano han negado rotundamente que tinen un romance, muchos de sus fans e incluso amigos creen que entre la pareja hay algo más que una simple amistad.

El mes pasado, Yatra y Danna confesaron que estaban "muy emocionados con lo que ha pasado con el tema y con los videos, el de las letras y éste, que no tiene ni 24 horas al aire", dijeron los artistas en una videollamada con Efe.

Durante esa entrevista Danna aclaró los rumores de su romance y dijo que eran "gajes del oficio". "Somos dos artistas que estamos tan enfocados en nuestro proyecto, que lo único que queremos hacer es música, que queremos compartir y no competir. En la música no debe haber eso. Con otros artistas, lo importante es tener la oportunidad de colaborar, como en este caso con Sebas. En eso es lo único que nos enfocamos y no nos clavamos con nada más", señaló.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.