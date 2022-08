Sebastián Yatra une su talento al venezolano Lasso para "Ojos Marrones"

Los cantantes latinos, el venezolano Lasso y el artista colombiano Sebastián Yatra se han unido para lanzar una versión del especial de "Ojos Marrones", tema con más de 61 millones de reproducciones en Spotify y uno de los últimos éxitos en el mercado latino.

El éxito de la versión inicial de "Ojos Marrones" hizo que Lasso, el nombre artístico de Andrés Vicente Lazo Uslar, decidiera apostar por una "remix" del tema, según un comunicado.

El propio intérprete puso a disposición de sus seguidores dicho tema para sacar una nueva versión, convocatoria que no sólo atrajo a los fanáticos del cantante, sino también a artistas como el colombiano Sebastián Yatra, quien empezó a interactuar con Lasso a través de TikTok.

Los seguidores pidieron una colaboración entre ambos artistas, por lo que Yatra, en medio de su 'Gira Mundial Dharma', que lo ha llevado a España y Estados Unidos, trabajó con Lasso para preparar una versión especial de "Ojos Marrones".

La colaboración entre las dos estrellas latinas dio paso a "Ojos Marrones con Sebastián Yatra", donde los cantantes realizaron un dueto latinoamericano.

La versión original de "Ojos Marrones" de Lasso ha acumulado éxitos como los recibidos en semanas recientes de número 1 en 12 países de América Latina en Spotify Viral y Top 50. EFE

Y luego de la intervención de Yatra, el cantante venezolano compartio a través de su cuenta de Instagram, la facha en la que ambos terminaron luego de pasar todo un día en el estudio hasta que quedara listo el tema. En su publicación del pasado martes se lee:

"EN SOLO TRES DIAS nos conocimos, cuadramos un estudio, grabamos voces, hicimos una portada y hoy sacamos ojos marrones con @sebastianyatra".

Y ayer mismo enfatizó: "FALTAN SOLO DOS HORITAS PARA OJOS MARRONES CON @sebastianyatra!!! ESTÁN LISTOS???".

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Sebastian Yatra

