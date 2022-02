El cantante colombiano Sebastián Yatra está satisfecho con la aceptación que ha tenido en el mercado estadounidense su canción pop "Tacones Rojos", una apuesta con la que se pudo superar sus miedos de presentar al público y a las discotecas un tema que no sea reguetón, según contó a Efe.

El 'rey del pop-reguetón', indicó que su canción, que está en el primer lugar de la lista de los Latin Airplay de Billboard, "se sale de cualquier esquema, o de lo tradicional, de lo que está funcionando ahorita": "Me pude quitar ese miedo de que para que una canción pegue y (se escuche) en las discotecas tenía que ser reguetón y una colaboración con otro artista", dijo.

"Tacones Rojos", que pertenece al álbum "Dharma", lanzado hace casi cuatro meses, ha seguido calando en el público, a diferencia de lo que usualmente pasa en las listas de los más escuchados. El artista lo atribuye al mensaje de "amor incondicional" que comunica la canción, con el cual el público se identifica tanto en Estados Unidos como en el mercado latinoamericano.

Yatra compartirá el éxito de este tema mañana jueves en la celebración de Premio Lo Nuestro, donde está nominado en dos categorías (Artista Premio Lo Nuestro del Año y Solista del Año Pop) y compite con artistas como Bad Bunny, Maluma, Camilo, Karol G, Ricky Martin, Selena Gómez y Rosalía, entre otros.

Desde Miami, donde se entregan los premios, el colombiano se conectará en directo con sus seguidores, con los que tiene un reto por TikTok para que lo acompañen a cantar "Tacones Rojos". Aclara que le gusta interactuar con sus seguidores asumiendo la "responsabilidad" de ser un "influencer" en las redes sociales.

EL MENSAJES IMPORTA

"El contenido debe ser la prioridad", sostuvo, a la vez que criticó a quienes sólo buscan hacer crecer el número de seguidores. "Se olvidan de qué es lo que estás comunicando y de por qué estás conectando", afirmó.

Este compromiso con el público lo llevará a su gira "Dharma", que arranca este miércoles en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y promete entregar una versión mejor del cantante de 27 años. "Ya con ganas de pararme en la tarima, que me vean y escuchen de una forma muy diferente que en el pasado", declaró.

Y es que el artista colombiano comenzó a trabajar en sus procesos emocionales y de salud mental hace varios meses, algo que le ha permitido atender varios proyectos a la vez tanto en la música como en la televisión. Para lograrlo está yendo al psicólogo, practicando yoga y trabajando en su paz interior.

Como parte de esta evolución, Yatra envía un mensaje en favor de la educación emocional, que según opina debería comenzar desde la niñez y que permitirá a los jóvenes "estar listos para enfrentar y abordar la vida, especialmente en este mundo de tanta información". "Es la base para que todo lo que construyas en la vida lo puedas disfrutar", abundó.

Esta nueva visión es la que lo está haciendo deleitarse con la nominación a los premios Óscar de la canción "Dos oruguitas" que interpretó para el filme "Encanto". El tema, compuesto por Lin-Manuel Miranda, es el segundo en español nominado a los prestigiosos galardones.

"Al otro lado del río", interpretada por el uruguayo Jorge Drexler, fue la primera canción nominada en español y en 2005 se alzó con la estatuilla, generando gran controversia en la comunidad hispana, ya que su intérprete no fue elegido para cantar el tema en la ceremonia y fue reemplazado por Antonio Banderas.

A la pregunta de si espera interpretar su canción en la ceremonia de los Óscar, que se efectuará el 27 de marzo en Los Ángeles, Yatra responde que se prepara para entregarle al público una sorpresa.

También en marzo el colombiano estrena la serie musical de Netflix "Érase una vez? pero ya no", que protagoniza con la cantante Nia Correia y la actriz Mónica Maranillo.

La serie, creada por el mexicano Manolo Caro ("La casa de las flores"), es una comedia musical que apuesta por una reinvención de los cuentos de hadas clásicos. EFE

