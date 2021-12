Sebastián Yatra anuncia para el 28 de enero nuevo disco, "Dharma"

El cantante colombiano del pop y la música urbana Sebastián Yatra, ha anunciado este lunes un nuevo disco para 2022 que se publicará el día 28 de enero bajo el título de "Dharma" y que llegará seguido de una gira mundial, con paradas ya confirmadas en Madrid (29 de junio, Wizink Center) y en Barcelona (1 de julio, Palau Sant Jordi).

Universal Music ha detallado en nota de prensa que serán 17 las canciones que incluya, con colaboraciones destacadas junto a artistas como Aitana ("Las Dudes"), Rauw Alejandro y Manuel Turizo ("TBT"), Daddy Yankee y Natti Natasha ("Runaway") o Rosario y Jorge Celedón ("Dharma"), entre otros.

Este nuevo proyecto también recogerá algunos de sus últimos sencillos, con éxitos como "Pareja del año" con Myke Towers y "Tacones rojos", además de "Chica ideal", "Tarde" y "Adiós", recientemente nominada a mejor canción pop en los Latin Grammys.

Lee también: Sebastián Yatra se suma al especial de Encanto de Disney en EEUU

"Aunque algunas canciones son tristes y otras parten desde la felicidad, todas forman parte de existir y del amor", ha explicado el artista colombiano en declaraciones recogidas por su discográfica al profundizar en el sentido de este "Dharma": "Lo que recibes por las cosas que haces bien".

Será su tercer disco de estudio, anunciado inicialmente para 2021, y tomará el relevo a "Mantra" (2018) y "Fantasía" (2019), con el que ya cosechó una nominación al mejor álbum de pop latino de los Grammy 2020.

Lee también: Con canciones y fotografías, seguidores dan último adiós a Vicente Fernández

Al álbum le acompañará un "tour" internacional llamado "La gira mundial Dharma", que arrancará en España el próximo verano y que pasará después a México, antes de proseguir su periplo por otros países.

Las entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona, según indica la nota de prensa, se pondrán a la venta a partir del 13 de diciembre. EFE

"2022 #DHARMA ÁLBUM / WORLD TOUR" escribió Sebastián Yatra en una reciente publicación en su cuenta de Instagram a la par de un clip que hace un "recorrido" por su nuevo material que está por lanzarse.

Con información de SEBASTIÁN YATRA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Sebastián Yatra

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!