Sebastián Yatra OLVIDA polémica con Danna Paola y aparece con Kimberly Loaiza

Últimamente el nombre de Sebastián Yatra ha acaparado titulares de diversos medios de comunicación luego de que se anunciara la ruptura con la cantante Tini Stoesse. Luego de que la pareja pusiera fin a su relación se comenzó a especular que la causante era la cantante de pop, Danna Paola, y aunque mucho se rumoró que ella fue la tercera en discordia, Yatra, hasta el momento no ha aclarado, sin embargo, la protagonista de Élite si salió a desmentir tal rumor.

De una manera muy original, la intérprete de Oye Pablo dejó en claro que ella no tenía nada que ver con la ruptura de la pareja y reiteró que no tiene novio con un video en su Instagram. Danna Paola compartió un video de una escena de la telenovela María Bleén en donde dice “Yo soy Danna Paola, tengo seis años y no tengo novio”, esto para poner fin a los rumores y aclarar que estaba soltera.

Luego de la tormenta, Sebastián Yatra reapareció en sus redes sociales, sin embargo, sorprendió al no estar solo, ya que apareció junto a la famosa youtuber mexicana Kimberly Loaiza en la plataforma de Tik Tok. Tal parece que el intérprete de Locura ya superó la ruptura con Tini Stoessel, la cual se dio el pasado mes de mayo.

Yatra y Loaiza cantaron a dúo la canción “No hay excusa”, de Anuel AA, J Balvin y Jhay Cortez. Como era de esperarse el video causó sensanción en dicha aplicación. Hasta el momento el video lleva 1.8 millones de reproducciones.



Sebastián Obando Giraldo, nombre real de Yatra, es uno de los compositores y cantantes más reconocidos en la industria musical. Actualmente Sebastián Yatra tiene 25 años, sin embargo,años atrás alcanzó la fama con "Traicionera" y "Devuélveme el corazón". Yatra, quien es originario de Colombia, fue nóminado en el 2017 y 2018 a los Grammy Latino. Sebastián ha tenido la oportunidad de dar conciertos en toda Latinoamérica.





El cantante recientemente se consagró como el Mejor artista pop en los Heat Latin Music Awards 2019. Aunque alcanzó la fama muy joven, Sebastián Yatra no se había visto envuelto en ningún escándalo sino hasta hace un par de días cuando terminó su relación con la cantante argentina Tini Stoesse.