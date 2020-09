Sebastián Rulli y Angelique Boyer: los tres finales que tuvo la novela Teresa

"Teresa" es una telenovela realizada por primera vez en 1959, que retrata la vida de una mujer pobre sin escrúpulos que busca salir de la miseria a como dé lugar, sin importar lastimar a sus seres queridos y a los hombres que envuelve con su innegable belleza y sus deseos por superarse; sin embargo, por otro lado, su maldad y perversión no tendrán límites para alcanzar sus objetivos de vida.

El melodrama ha tenido varias versiones; en 1959 fue interpretada por Maricruz Olivier. Tres décadas después -en 1989-, fue llevada de nuevo a la pantalla chica, en esta ocasión, el personaje de la "hembra mala" fue encarnado por Salma Hayek y en 2010, siendo la última versión que se conoce, Angelique Boyer fue quien le dio vida al personaje de Teresa, figurando como una de las versiones más aceptadas por el público mexicano y extranjero.

Y fue precisamente en la versión 2010, que el productor José Alberto "El Güero" Castro, tuvo la visión de preparar tres finales de "Teresa", aunque sólo uno de estos, pudo verse en televisión. Sin embargo, un segundo final, que fue el que se transmitió en Brasil, tuvo tal impacto en los televidentes, luego de que Teresa recibiera su merecido castigo tras perder el amor de sus seres queridos y provocar la muerte de su padre por los disgustos que le generaban la mala actitud de su hija.

¿Cuáles fueron los tres finales de "Teresa"?

Primer final

El primero de éstos y el más esperado, o por lo menos, el que más satisfecho dejó a un buen porcentaje del público seguidor de la historia, no fue otro que en el que Teresa Chávez (Angelique Boyer) recupera el amor de Arturo de la Barrera (Sebastián Rulli), a quien lastimó una y otra vez con sus amoríos desmedidos con Mariano Sánchez (Aarón Díaz) -su primer gran amor-, mismo al que renunció por no cumplir con sus espectativas económicas, además de la descarada relación que tuvo con quien sería su concuño, prometido de su cuñada Luisa (Fernanda Castillo)-si ella no se hubiera interpuesto entre ellos- Fernando Moreno (Daniel Arenas).

Y sería el más esperado porque además de que Teresa envolvió a estos hombres, también cautivó al público, quienes odiaban a Teresa pero al mismo tiempo la amaban, pues su maldad en combinación con su forma más mustia de actuar, la convirtieron en una de las protagonistas-antagonistas más recordadas de la historia de los melodramas en México.

Segundo final

El segundo de los finales elegidos para el drama, sería el que pondría fin a la elegancia, porte y belleza de Teresa, al recibir un disparo en casa de Arturo por Margarita, una mujer que le reclama a Arturo que ha perdido un caso legal en los tribunales, pero Teresa interviene y le dice que su marido está haciendo todo lo posible por ganar dicho caso. Mientras tanto, Margarita saca una pistola y le dice a Arturo que si él se hubiera quedado en Europa, ella no habría perdido el caso. Al tratar de salvar la situación, Teresa se interpone entre medio de los dos tratando de evitar que Margarita dispare pero no lo logra, pues es ella quien recibe dos balazos y cae al piso mientas Margarita huye.

Este es el motivo por el que Teresa queda parapléjica y tras ser llevada al hospital por Mariano, quien atiende inmediatamente el llamado de Juana (Cynthia Klitbo) -la madrina de Teresa-, que llegaba justo después del lamentable hecho, llora lo ocurrido a Teresa.

Por otro lado, Aída Cáceres (Margarita Magaña), su más grande rival, por interponerse entre el amor de Paulo Castellanos (Alejandro Nones) y ella -quien más tarde muere por una sobredosis-, va a visitarla al hospital y a burlarse de ella por quedar paralítica. Pues para Aída no puede haber mejor castigo para Teresa que verla postrada en una cama de hospital sin poder moverse. Por lo que Teresa, aunque haya conseguido la fortuna que siempre deseó, no podrá disfrutarla plenamente.

Tercer final

Al verse sola y triste aunque dueña de la gran fortuna de Arturo -su marido-, Teresa llora en su recámara por haber perdido a sus dos más grandes amores: Mariano y Arturo, mientras que recuerda a su padre, Don Armando (Luis Felipe Colombo), quien muere en sus brazos tras sufrir un infarto por los disgustos causados por su ingrata hija.

Y mientras llora tirada en la alfombra al pie de la cama, abraza -ahogada en llanto- al oso que le regaló Arturo, al que le saca unas joyas que habría obtenido con su maldad.

Pero las cosas no quedarían así; Daniel Arenas no pudo estar más feliz con este final, ya que como actor, él asume que Teresa debió de recibir la muerte como castigo por todas sus maldades, pero sobre todo, por no corresponder al amor limpio y sincero de Fernando Moreno, mientras ella lo único que quería era su cuantiosa fortuna.

Pero Fernando cree en ella por lo que se disgusta seriamente con su madre, Oriana Guijarro (Raquel Olmedo) y pierde el amor de Luisa, con quien iba a casarse y un día antes de la boda, se entera del amor de Fernando por Teresa.

Motivo suficiente para terminar con la vida de Teresa, la mujer que tanto daño le hizo y por la que perdió todo lo que más amaba. Así que con Teresa frente a ella tirada en el suelo, éste dispara dos veces, logrando poner fin a la vida de esa "hembra mala".

