Sebastián Rulli reveló si planea tener bebés con Angelique Boyer

Ante el esperado final de la telenovela "Los Ricos También Lloran" el actor Sebastián Rulli, quien fue el protagonista de la historia este 2022, habló sobre la relación que lleva con Angelique Boyer, su pareja desde hace siete años, revelando si piensan convertirse en padres, así como sobre la historia de los Salvatierra en la ficción.

Fue en entrevista con Andrea Legarreta del programa "Hoy", que Sebastián Rulli detalló que el final de "Los Ricos También Lloran" estaría muy intenso y advirtió a los televidentes y fanáticos de la historia, que no se lo podían perder, pues estaría lleno de sorpresas.

Al ser cuestionado sobre cuáles serían los elementos que no podrían perder de vista los tele espectadores, Sebastián Rulli dijo: "Bueno, creo que el elemento principal en este gran desenlace es el personaje de Soraya [Montenegro / Fabiola Guajardo], quien ha llegado a revolucionar el mundo de todos los personajes, en especial los de la pareja protagónica, Mariana y Luis Alberto y tienen que ver el desenlace, realmente es maravilloso. Ha sido muy difícil de grabar, ya cuando lo vean se darán una idea de por qué lo digo, y estoy seguro de que va a quedar muy bien".

Luis Alberto Salvatierra lo hizo vibrar con distintas emociones

"Este personaje sí me hizo pasar por todas la emociones como actor, porque sinceramente, como lo he dicho en otras entrevistas, es una 'fichita' Luis Alberto". Pues basta con recordar que aunado a la muerte de su hermano Matías Salvatierra (Héctor Salas), motivo por el que su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), no pudo quererlo durante muchos años por esa razón, por otro lado, Luis Alberto se refugiaba en el alcohol y en el vicio.

En tanto, el histrión argentino habló sobre nuevos proyectos que se avecinan, gracias a la fusión de Televisa y Univisión, así como de la nueva plataforma de streaming ViX, que tiene miles de horas de contenido y que hasta el momento es gratuita para los usuarios.

"Gracias a Dios y a la empresa, hoy por hoy hay muchos proyectos por la fusión que se hizo entre Televisa y Univisión y la nueva plataforma de ViX, así que para todo el público en especial, estaremos trabajando si Dios quiere, más pero no para saturarlos en pantalla abierta".

Por otro lado, Legarreta abordó el tema del amor que existe con su actual pareja Angelique Boyer, a quien le comentó que todos sus fans quieren "que hagan bebés y que mejoren la raza", algo que Rulli tomó con mucha gracia que manifestó con tremenda carcajada.

Pues la esposa del cantante Erik Rubín dijo: "Y entonces ella nos sorprendió diciendo que lo más probable es que no quería ser mamá, que no iban a tener bebés"... y agregó: "¿Tú qué nos dice, mi 'Sebas'?, ¿Qué va a pasar?, ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años con Angelique, que son una pareja tan sólida y tan hermosa".

Sebastián Rulli dijo: "La verdad es que me veo con ella de aquí a cinco años y muchos más, tenemos una relación hermosa de mucha amistad, de mucho amor sincero, desinteresado... La verdad es que solamente Dios sabe el milagro de la vida, si se dará o no, pero en lo personal no tenemos planes".

