Sebastián Rulli muestra por primera vez el rostro de su hijo tras cumplir 12 años

Hace más de un década nació Santiago Rulli Galliano, el hijo que el actor Sebastián Rulli procreó con la también actriz Cecilia Galliano cuando eran pareja. Fue un 15 de enero de 2010, cuando 'Santi' vino al mundo a alegrar sus vidas, según ha expresado el histrión argentino, quien recientemente, tras festejar los 12 años del su hijo, por primera vez mostró su rostro.

El protagonista de "Los Ricos También Lloran" que próximamente se estrenará a través de Las Estrellas, utilizó nuevamente su cuenta de Instagram, para felicitar a 'Santi' como llama a su hijo, con una postal en la que deja ver por primera vez el rostro del menor.

Esto, después de que ha sido la argentina, quien ha tenido mucho cuidado y sobre todo, respeto con su hijo menor de edad, por lo que nunca había revelado su rostro en redes sociales hasta este 2022, tal y como lo hizo el novio de Angelique Boyer.

Y es que, en años anteriores, cada vez que han publicado una foto o vídeo en sus posts o historias de Instagram, tango Sebastián Rulli como la propia Cecilia Galliano, posiblemente han decidido empezar a mostrar el rostro del hijo que tienen en común.

Este 2022, Santiago ha cumplido sus primeros 12 años de vida, y su padre Sebastián Rulli, quien forma parte fundamental de la producción de Carlos Bardasano para Televisa, hizo público su amor por el menor a través de un emotivo mensaje:

"Feliz Cumpleaños Hijo Mio!! Santi… Llegaste a mi vida hace 12 años para llenarme de Amor y demostrarme que mi corazón es capaz de amar sin límites. Me hace muy feliz verte crecer!! Deseo que nunca te rindas y que todo lo que sueñes se haga realidad. Hemos vivido tantos momentos hermosos que llevo grabados en mi mente y corazón… Porque sigamos creciendo y disfrutando de este viaje juntos.

Te amo Principito!!!!".

Y continúa leyéndose la razón del porqué decidió mostrar su rostro: "Saben que nunca muestro su rostro porque considero que Él tiene derecho al anonimato, pero ha crecido tanto últimamente ( está por alcanzar el 1,80mts), y está irreconocible al día de hoy. Por eso les comparto esta fotografía personal.

#santitime #santiteamo #felizvueltaalsol #12años #felizcumpleaños #fatherandson".

A ello, se unieron decenas de fanáticos que felicitaron a Santiago a través de la publicación compartida el pasado 15 de enero, en la que aunque muestra el rostro del niño, no es una foto reciente, sino una de hace algunos años.

Pero la felicitación que más destaca, es la de su novia Angelique Boyer que expresó: "Feliz cumpleaños Santi", que al momento, tiene 3,314 'Me gusta' y 39 respuestas.

