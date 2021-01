Sebastián Rulli muere por Angelique Boyer y ella ¡se prende!

Tras haber anunciado hace un par de semanas que viajaría a España para ver a su padre quien estaba delicado de salud y estar con su madre para apoyarla, Sebastián Rulli muere literalmente por volver a ver a Angelique Boyer, su pareja desde hace seis años.

Y es que, claramente Sebastián Rulli dijo que no era un viaje de placer, sino de fuerza mayor. Sin embargo, ya han pasado prácticamente dos semanas y el argentino ha dejado ver cuánto extaña al amor de su vida, por lo que en su cuenta oficial de Instagram, el galán de telenovelas compartió una serie de fotos junto Angelique Boyer, en las que aparecen posando mientras derrochan amor.

"Te extraño, Te sueño, En cada silencio, En cada latido, En cada momento, #love... No les pasa lo mismo cuando están lejos de la persona que aman?", expresó Sebastián Rulli al mismo tiempo de referirse a Angelique Boyer como el amor de su vida, así como dejar como ubicación: "Extrañandote Mucho Mi Amoshito"

Pero la actriz de origen francés no se quedó atrás y reaccionó: "Vida de mi amor! Yo también! Todo el tiempo! Pero agárrate cuando llegues... Disfruta mucho a tu familia... los extraño @sebastianrulli", comentario que además de ser el primero en aparecer en la lista, tiene ya 7,530 corazones rojos.

Pues el amor que se tienen como pareja no parece parar pronto, por lo que además, han enamorado literalmente a sus fans, quienes los han visto crecer juntos como personas y como la pareja que ha vivido en unión libre por varios años y que aún no creen necesario firmar un documento para jurarse amor por siempre, pues ya se lo demuestran de una y mil maneras.

Es evidente que los protagonistas de "Teresa" (2010) se aman y se lo demuestran siempre. Y aunque por su lado Angelique no haya publicado nada en su perfil de Instagram, sobre cuánto extraña a Sebastián, no es porque no lo ame...

Sino porque mientras Rulli cuida de su papá y lo lleva a terapia física mientras disfrua a su madre y a su familia, la actriz de 32 años se ha estrenado como empresaria tras el éxito logrado como protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020).

Incluso, en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Angelique se ha mostrado feliz, haciendo su sueño realidad de tener una huerta de vegetales y comercializar sus productos, mismos que son orgánicos.

Sin embargo, el comentario de Anelique que encendió las emociones de todo mundo, ha logrado ya más de un millón 32 mil 'me gusta' y el deseo de los seguidores de ambos, porque vuelvan a estar juntos de nuevo.