Sebastián Rulli modela como Gaby Spanic con mini vestido enseñando pierna

De nuevo, el actor Sebastián Rulli volvió a cautivar a sus seguidores, y esta vez lo hizo modelando un vestido cortito y enseñó pierna, como lo hiciera recientemente la actriz Gaby Spanic quien también modeló como celebridad de pasarela.

Y es que, el actor de telenovelas -quien actualmente se encuentra dando vida a Mauro, uno de los protagonistas de "Vencer el Pasado", ha vuelto a hacer de las suyas en TikTok, plataforma en la que se ha convertido todo un experto y una celebridad por los vídeos más divertidos que suele hacerl.

En su último post, Sebastián Rulli se lució como una modelo vistiendo un vestido pegadito y a media pierna; y por si fuera poco, con zapatillas color piel, en una caminadora de gimnasio, vídeo en el que se le vio lucir un sombrero como los que usara el cantante Franco, intérprete de "Toda la Vida" (1986).

"Por si no sabían... también puedo ser modelo de caminadora. El tik tok no solo enferma, también cumple fantasías #help #tiktok #addiction. Cuántos kilómetros creen que hice?", escribió el novio de Angelique Boyer, covencido de que la plataforma china descompone a las personas, pero en un tono cómico, aunque dejó ver que cumplió una de sus fantasías.

Motivo por el cual, el argentino, hizo las veces de Gaby Spanic como si en realidad trajera puesto dicho vestido y ese par de tacones color piel; pero que con su creatividad y puntadas, Rulli volvió a atrapar las miradas de sus seguidores, por lo que al momento, el clip ha logrado 1.549.365 reproducciones, 272,630 corazones rojos y 6,675 mensajes.

Por ellos, el progagonista de "El Dragón", provocó las risas y los comentarios fogosos de sus compañeros actores, como el de Alex Durán, quien escribió: "Que joya de video! Tienes algún plan para la noche??"; así mismo reaccionaron Uriel Santana y África Zavala con algunas caritas llorando de risa.

Pero fue Angelique Boyer, quien le hizo un poco de bullying al amor de su vida y comentó: "Estás bien buena... cómo te gusta!", no sin antes, llorar de risa, también. Su mensaje, también ha generado 1,774 'me gusta' y 72 respuestas.

Bueno, hasta el rey de las redes sociales europeo, el italiano Gianluca Vacchi, aplaudió su puntada, aunque sólo comentó etiquetando al propio actor; mientras que "Sonso jajaja", fue el mensaje que expresó Michelle Rodríguez, quien actuó junto al actor en "Amores Verdaderos" (2013).

Por su parte, la actriz Gaby Spanic, sí figuró como toda una modelo de pasarela y sí traía puesto un vetido amarillo con el que se contoneó y lució sus curvas a todo lo que da con elegancia y mucha sensualidad; por lo que literlamente se llevó los aplausos de sus fanáticos y se ganó el título de modelo.