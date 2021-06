Sebastián Rulli le manda contundente mensaje a Galilea Montijo tras criticarlo por sus opiniones

Luego de que Galilea Montijo desestimara las críticas realizadas por Sebastian Rulli en un video, en el que reprobaba la actitud de famosos e influencers durante la veda electoral al promover el voto hacia un partido político, violando la ley, el actor se pronunció al respecto y le dio con todo a la conductora del programa “Hoy”, de Televisa.

La presentadora de televisión fue entrevistada por medios de comunicación respecto de una posible sanción sobre su compañero Raúl Araiza, quien se unió a la celebridades que utilizaron sus redes sociales para hacer campaña hacia un partido, y también fue cuestionada respecto de las declaraciones del novio de Angelique Boyer, y señaló que su opinión no era tan relevante debido a que era extranjero.

Estas palabras llegaron hasta los oídos de Sebastián Rulli, quien no se quedó callado pues recordó que aunque nació en Argentina ya es nacionalizado mexicano y parte de su carrera se ha desarrollado en este país, por lo que salió a ejercer su derecho como cualquier otro ciudadano y está libre de dar su opinión pues también forma parte de esta sociedad.

En un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del periodista Eden Dorantes, el protagonista de “Rubí”, le mandó un contundente mensaje a Galilea Montijo, en el que le dejó claro lo que pensaba después de ver el video de la entrevista a la conductora de televisión, dónde lo mencionaba a él.

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual (…) ¡Dura y triste realidad! Para que este país realmente cambie y se combate a la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros“, escribió el actor dejando ver cierta molestia por las palabras que había dicho la ex de Cuauhtémoc blanco.

Sebastián Rulli contestó las declaraciones de Galilea Montijo en comentarios de Instagram. Foto Instagram Eden Dorantes

Eso no fue lo único que dijo Sebastián Rulli respecto del tema, pues muchos de sus fans consideraron que una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram también iba dirigida hacia Galilea Montijo como una especie de indirecta, por lo que inmediatamente se relacionó con el tenso momento que se vivió a raíz de las declaraciones de la actriz.

Acompañando una fotografía, el actor escribió: “La verdad es el arma de la gente honesta. ‘Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables’, leí esta frase y me pareció perfecta en este momento (…) nadie es perfecto y no hay que juzgar, pero si hay que respetar y hacer valer los derechos y reglas dentro de una sociedad. No dejes que te jueguen sucio y predica con el ejemplo“.

La molestia de Sebastián Rulli surgió luego que Galilea Montijo dijera a los medios de comunicación: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo hablar de la política argentina, pues no lo sé“.

Lo anterior surgió luego de que el famoso actor criticara a los famosos que apoyaron a partidos políticos, y a quienes hicieron campaña en plena veda electoral, algo que no está permitido y que podría acarrearles una sanción. En el programa “Hoy” se dieron dos casos, el de Raúl Araiza y el de Lambda García.