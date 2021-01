Sebastián Rulli lamenta grave problema de salud de su padre

El actor Sebastián Rulli, quien normalmente está muy activo en sus redes sociales, anunció en las últimas horas que tuvo que viajar a España donde vive su familia por un fuerte problema de salud de su papá, quien desde que inició el 2021, presentó una complicación.

Fue a través de sus historias de Instagram que Sebastián Rulli -actor de telenovelas- dio los pormenores de su estancia en el país de la madre patria, incluso dijo que esta vez no era un viaje de placer, sino para estar brindándole apoyo a su familia:

"Yo ya estoy en Madrid, como pueden ver, con mucho frío, esperando mi vuelo de transbordo a Málaga, a Andalucía, donde vive mi familia. Éste no es un viaje de placer, vine porque el 1° de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado...", empezó contando Sebastián Rulli en un vídeo desde España.

El actor de "El Dragón" también reveló que han pasado por momentos muy complicados en su familia; por lo que decidió ir a apoyar a su familia:

"... Fueron días muy complicados y hoy por hoy ya está en casa y tiene que empezar al rehabilitación; así que estoy por esa razón, de brindarle todo mi amor, todo mi apoyo; por eso he estado un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo supieran de viva voz y no 'se saquen de onda', ¿ok?, bueno, gracias".

Por su parte, la conductora Ana María Alvarado de "Sale el Sol" de Imagen TV, dijo que si Sebastián Rulli había compartido este vídeo, era para evitar especulaciones de cualquier tipo por viajar durante este tiempo de pandemia que aún continua desde finales de 2019.

Pues el actor ha dicho que se ha encontrado con varias personas en los aeropuertos, por lo que se puede pensar que de manera irresponsable está viajando -sobre todo conviviendo más de cuatro horas en un avión, tiempo suficiente para sufrir un contagio por Covid-19; sin embargo, no es esa la razón.

También entrevistaron a Angelique Boyer para cuestionarle sobre la salud del padre de su pareja y dijo que ya se encontraba mucho mejor.