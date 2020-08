Sebastián Rulli, el amor de Angelique Boyer, asegura que no es un tiktoker

Sebastián Rulli se siente más que afortunado de poder llevar diversión a su público durante la pandemia, pues al no tener posibilidades de llevar una vida normal, el actor y su novia Angelique Boyer, han acaparados la platafotma Tik Tok con decenas de divertidos vídeos. Y aunque en un principio Rulli se sentía un poco indispuesto, Angelique lo impulsó a incursionar en el mundio virtual del entretemimiento.

El actor se ríe cuando se le dice que ya es considerado un tiktoker, como se les llama a las celebridades de la aplicación.

Desde su punto de vista, la red social ha sido un escape muy importante en esta época de confinamiento y una gran oportunidad de mostrar los dones e ingenios que cada persona tiene.

Sin embargo, el actor de 45 años también califica de "complicada" la dinámica de la aplicación y sabe que está dirigida a un público que es más joven. No obstante, su pareja Angelique lo empujó a perder el miedo.

"Todavía no lo tengo claro, cada que me meto a tratar de hacer algo me puedo tardar mucho más de lo que me imagino, es todo un reto, pero se lo debo a Angelique que fue la que me insistió. Ella es mucho más abierta y divertida que yo en ese sentido, ha sido maravilloso y se lo agradezco", detalló.