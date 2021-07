Sebastián Rulli cumple 46 años y Angelique Boyer se derrite de amor por él

El domingo 4 de julio, cumplió 33 años la actriz Angelique Boyer y el amor de su vida, expresó públicamente su intenso amor por la francesa. Sólo han pasado un par de días del festejo y este martes 6 de julio, es el turno de Sebastián Rulli de ocupar un lugar importante en el calendario, quien ha llegado en este cumpleaños, al escalón número 46; motivo suficiente para que Angelique Boyer derrita de amor por él.

La actriz protagónica de la nueva telenovela de Televisa producida por Rosy Ocampo "Vencer el Pasado", no dejó pasar la oportunidad de expresar una vez más el infinito amor que le tiene al actor argentino desde hace varios años, no por nada ya han cumplido siete años de relación este 2021.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que Angelique dedicó una especial felicitación al histrión, con quien compartirá créditos protagónicos en la tercera y -parece ser- que la última producción de la franquicia "Vencer":

"Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida por que entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tú. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos por ser calma en mi tormenta".

"Gracias por que me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa, quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo".

"Amo que seas feliz, que seas libre que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tu viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y Amo profundamente @sebastianrulli. (No me canso de hacer videos recordando tantos bellos momentos, los mejores son a tu lado)".

Dicho mensaje fue el complemento del vídeo que Boyer tituló: "¡FELIZ CUMPLEAÑOS! VIDA DE MI AMOR", que corresponde a una recopilación de imágenes donde se le ve a la pareja pasando importantes momentos en familia y solos durante algunas vacaciones que han vivido juntos.

Y el propio Sebastián Rulli, tampoco desaprovechó la oportunidad de agradecer a la vida por estos 46 años: "Happy birthday to me!!... Uno más o uno menos? Da igual…! Siempre con el deseo de disfrutar al máximo cada día y compartir con gente que vibre alto!!! Agradecido con tod@s ustedes y con Dios por darme la oportunidad de ser y estar pleno.

Los amo!! Gracias por tanto!! Vamos por más!! …que esto se acaba hasta que se acaba. #salud #happybirthday #losamo #blessed #quebonitoeslobonito #avivirconamor. Foto: @angeliqueboyer".

Y la reacción de su novia se hizo presente: "Feliz cumpleaños vida de mi amor @sebastianrulli", aunada a la de varios famosos actores y celebridades del medio del espectáculo que han celebrado con felicitaciones los 46 años de Sebastián Rulli.

