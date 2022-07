Sebastián Rulli celebra a Angelique Boyer, la mujer de su vida, tras llegar a los 34

Luego de un placentero viaje en España, el actor Sebastián Rulli celebró este lunes a la actriz Angelique Boyer, la mujer de su vida, tras llegar a los 34 años. Y aunque no ha sido la única felicitación que le ha hecho, lo cierto es que enamoró a los internautas fanáticos de la pareja que ellos representan.

Fotos, publicaciones en historias y mensajes, son los elementos con los que Sebastián Rulli ha celebrado a quien desde hace casi ocho años, ha sido el amor de su vida, la mujer con la que ha llenado ese vacío sentimental y con quien ha demostrado mucha química en todos los sentidos.

Y a primera hora de este lunes 4 de julio, el histrión argentino que en dos días también cumplirá años, presumió una vez más el amor que se tienen mientras disfrutaban de los paisajes más encantadores de la Madre Patria que colinda con el Mar de Alborán perteneciente al Mar Mediterráneo.

Y con la caballerosidad que lo caracteriza, el guapo protagonista del remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), puso por encima de todo el amor que le tiene a su compañera de vida, Angelique Boyer entre varias fotos y un emotivo mensaje:

"Mi amooor @angeliqueboyer… Hoy festejo tu vida!!! Tu existencia me hace tan Feliz que son infinitos los buenos deseos hacia ti. Que este nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mano sin soltarte jamás!! Feliz cumpleaños Mi Cielo!! Te Amoooo!!! #queseaelmejorañodetuvida #felizcumpleaños #behappy #teamo #festejandolavida", se lee en las líneas escritas por Sebastián Rulli.

Y el medio artístico no se ha hecho esperar con sus felicitaciones; el actor Diego Olivera que compartió créditos con la pareja, escribió: "Felicidades amigaaa!!!!! @angeliqueboyer Que la Vida te rebalse de 'bendiciones'!!"; otros famosos como Montserrat Oliver, Adrián Uribe, y los famosos fotógrafos que han formado parte de su vida como son Uriel Santana y Christopher Esqueda, también se manifestaron ante esta celebración virtual.

Mientras que la periodista de espectáculos y escritora de telenovelas Martha Carillo, escribió: "Hermosaaaaaaa feliz cumple!!! Que la vida te siga llenando de bendiciones!!! Te quiero" o su colega, el periodista Jorge Ugalde de "Hoy", también dijo: "Feliz cumpleaños a esa guapa, talentosa y bella (por dentro y fuera) mujer @angeliqueboyer".

Carlos de la Mota también se unió: "Muchas felicidades querida @angeliqueboyer Angy!!! Mil bendiciones Amiga" y sus páginas de fans, no fueron la excepción: "Hoy es día de celebración @angeliqueboyer", "Que bonito es lo bonito @angeliqueboyer @sebastianrulli". Al momento, Rulli ha logrado cautivar a casi 118 mil seguidores y se pueden leer más de 2 mil felicitaciones.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!