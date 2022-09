Sebastián Rulli asegura que no se casará con Angelique Boyer: "Yo no creo en el matrimonio"

Tras su regreso de Estados Unidos, país al que fue a promocionar la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022) que se estrenará por Univisión, el actor Sebastián Rulli fue abordado por la prensa a su llegada a México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la charla, dijo entre otras cosas que no cree en el matrimonio, cree el amor, por lo que no piensa casarse con su pareja, la actriz Angelique Boyer.

Respecto a su sentir por el próximo estreno del melodrama que protagoniza con Claudia Martín en EE.UU., el histrión dijo: "Pues es muy importante, es un gran proyecto, una gran historia, y estoy seguro que en Estados Unidos va a gustar tanto como en México.

La prensa no pudo dejar de cuestionarlo sobre su hijo Santiago de12 años que procreó con la también actriz y modelo argentina Cecilia Galliano, de quien no se pudo expresar mejor: "Ya me está cuidando él a mí, ya falta poco", dijo y en cuanto a su gran parecido a él, indicó: "Se parece mucho a mi padre, tiene la misma complexión física y es un tipazo, de eso sí no tengo dudas".

Lee también: Angelique Boyer sonroja a Sebastián Rulli tras revelar que le gustan sus manos grandes

Un papá orgulloso de su retoño

En tanto, no pudo dejar de contar lo orgulloso que se siente de su hijo tras verle dotes de "gamer", pues sea a lo que sea que se dedique, él lo apoyará y dijo que no predicará más que con el ejemplo, haciéndole ver que el éxito es una combinación de esfuerzo y disciplina.

No creo el matrimonio

Por otro lado, fue prácticamente imposible no preguntarle a Sebastián Rulli sobre su relación con la actriz Angelique Boyer, con quien este 2022 cumple 8 años de relación sentimental el próximo 23 de septiembre y tras ser cuestionado sobre si se casará con la francesa, el argentino dijo:

"Estamos muy felices, yo no creo en el matrimonio, creo en el amor".

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

En cuanto a lo que le ha dejado la relación con su novia el protagonista de telenovelas indicó: "Que el amor es lo más importante, que la comunicación, que las ganas, que es una decisión de dos y que hay que cuidar mucho".

"Yo creo que el [hecho de] ser sinceros y el darnos nuestros espacios, seguir haciendo lo que nos gusta y no cuartar la libertad del prójimo, dijo Rulli a la pregunta sobre cuál es el secreto para haber durado tanto tiempo con Angelique Boyer.

Por último, el actor se considera un argentino muy mexicano y le gustaría celebrar las fiestas patrias con el platillo de Chiles en Nogada, pues aunque no se le da muy bien eso de cocinar, dijo que es una de sus comidas favoritas típicas de México.

El vídeo fue compartido por el Canal de YouTube Lengüilargosoficial.

Síguenos en