Se viste Lucía Méndez de charro y hace fuertes revelaciones sobre su pasado

La actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, lanzó una nueva canción titulada "Mi México" y para celebrar el Día de la Independencia de México, se vistió de Mariachi y presentó al canción desde las trajineras de Xochimilco en Ciudad de México, y aunque se le vio muy orgullosa de sus raíces y rodeada de la prensa, Méndez hizo algunas declaraciones sobre su pasado.

Y aunque la estrella estuvo muy accesible con la prensa, tuvieron que cambiar a algunos reporteros a otra trajinera ya que por el peso le empezaba a entrar agua a la trajinera de Lucía. Además, soprendió con revelaciones que hizo sobre su pasado, lo cual ya ha sido superado totalmente, según dijo la Novia de México.

Fue el pasado martes 14 de septiembre, que la actriz de "El extraño retorno de Diana Salazar", recibió con gusto a los periodistas, mientras que le cuestionaban sobre qué era lo que le había inspirado a hacer su nuevo tema. Lucía dijo al respecto:

"Yo estaba muy deprimida; por la ventana de mi casa, vi a México vacío, triste... Quise cantar "Mi México" proque creo que es un país que a mí me ha dado todo; que a ustedes [refiriéndose a los periodistas] le ha dado todo. Y que como mexicanos, tenemos que estar más unidos que nunca".

Otra de las preguntas de "Suelta la Sopa" fue: ¿Decías que en algún momento sufriste maltrato?

"Sí, sí tuve maltrato psicológico, y tuve terapia y en algún momento lo superé y yo creo que todas las mujeres hemos tenido un caaaanijo... y la que diga que no, ¡miente!".

Agregó: "Todas hemos tenido una gente que nos maltrata psicológicamente o físicamente; lo mío fue psicológico, ¡pero lo superé!

Por otro lado, la cantante habló sobre las mujeres empoderadas que no tienen miedo a nada ni necesitan de nadie para vivir.

"La mujer está empoderada, la mujer está trabajando; la mujer ya no necesita tanto del hombre, y eso es lo que al hombre no le gusta. También hay mucho hombre maltratado.También hay un porcentaje alto de hombres maltratados, no nadamás las mujeres".

La cantante dejó claro que esta situación no es propia de un género en particular y exhortó a la sociedad a no permitir el maltrato.

"Entonces, en sí, es el ser humano... que no permitamos el maltrato, que no permitamos eso que te paralice el miedo, [que sí, yo lo viví] y que de alguna forma tarde o temprano, puedes salir adelante", finalizó la celebridad.

Recordando un poco de sus inicios...

Lucía Méndez, tiene una gran trayectoria artística por la que ha sido ganadora de un sinfín de premios a nivel nacional e internacional; fue reconocida como uno de los rostros femeninos más hermosos de México durante la década de los 80's. Desde su juventud, llenó la pantalla chica con innumerables producciones tanto de corte melodramático, como en programas de corte artístico y cine.

Inició su carrera a principios de los años 70's y sigue vigente tras cinco décadas de carrera. Dentro de sus premios más destacados, figuran el que le dio el título de El rostro de El Heraldo de México en el año 1972. Y fue a a partir de ese momento, que empezaron a surgir propuestas para incursionar en el mundo de las telenovelas.

Entre las telenovelas que destacó, figura "El extraño retorno de Diana Salazar" (1988); "una novela que si es algo del otro mundo" de acuerdo a sus propias declaraciones, por la que recibió un premio "ACE" como mejor actriz de 1989.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.