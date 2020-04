Se viraliza video de Karla Panini donde afirma que Dios la perdonó

Últimamente Karla Panini se ha vuelto tendencia en diferentes redes sociales tras circular una imagen de su boda junto a su ahora esposo Américo Garza pero fue un mensaje junto a la fotografía lo que revivió la polémica y muchos usuarios le volvieron a recordar a la Comare Güera su traición a la fallecida Karla Luna. Ante tantas ofensas Panini señaló que ya estaba harta y aseguró que Dios ya la perdonó.

"Quédate en casa!! Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!!", fue el mensaje junto a la imagen que enfureció a Karla Panini y que incluso se dijo de palabras con el usuario que compartió dicho mensaje. "Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, respondió la comediante.

Ante dicha respuesta Panini fue atacada aún más por lo que se vio obligada a cerrar su cuenta de Instagram, señalando desde otra cuenta que no la habpia cerrado por la discusión, pues ya tenía cinco años lidiando con ese tipo de mensajes, sino por una verificación.

Sin embargo, eso no fue todo, pues recientemente circuló un video en donde la comediante afirma que Dios ya la perdonó por lo que nuevamente se volvió tendencia en las redes sociales.En el video Panini invita a la gente a que ya la dejen en paz, que la dejen a ella pagar sus deudas.

"Déjame a mí pagar mis deudas (…) Ya Dios sabrá, si soy merecedora de lo mejor, ya Dios decide, ya nadie más", indicó Panini en el video que lo realizó hace ya un tiempo.

"Me he hecho fuerte en este tema porque así tocó. Mis errores me llevaron a soportar todo este tema que siempre hay. Nosotros estamos en este aprendizaje y lo único que hacemos es bendecir y bendecir y las bendigo y los bendigo. Hbalo pura vida para ustedes (…) Y perdono porque Dios me perdonó a mí", dijo Karla Panini.