Se viraliza video de Christian Nodal cantándole a su novia de la secundaria

El cantante de música regional mexicano Christian Nodal es uno de los famosos más queridos y a la vez más envidiados de en México y en muchos lugares del mundo en donde siguen su carrera artística, pero no solo por sus canciones sino por su relación con Belinda.

Christian Nodal, quien saltará a la fama por su sencillo ‘Adiós Amor’, fue reconocido con mayor magnitud cuando participó en el programa de TV Azteca, ‘La Voz México’, en donde conquistó el corazón de Belinda, con la que mantiene una relación amorosa desde hace más de seis meses.

A partir de ese momento, Christiana Nodal se convirtió en una figura pública que tanto los fan de Belinda como la prensa de espectáculo le puso más atención, no solamente en los momentos que pasaba con la cantante sino de la vida pasada del intérprete, sobre todo lo que tenía que ver con sus viejas relaciones.

Incluso, apareció un video del cantante de música regional mexicana en el que aparece cantántole a una niña a quien asegura es su novia de la secundaria, por lo cual se viralizó de inmediato.

En el video, el caborquense le canta a una chica de segundo de secundaria, una de las canciones de Gerardo Ortiz, titulada ‘Mujer de Piedra’, ahí aparece con el cabell cortó y con el típico uniforme de secundaria que se usa en escuelas públicas de Sonora.

En aquel momento, sin imaginar que en el futuro sería novio de Belinda, la chica que era su novia en la secundaria canta y al terminar su parte, Christian Nodal retoma la canción y comienza a interpretar la canción.

"Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di; Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir; Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión; Mujer de piedra, tú no tienes corazón", cantó la pareja.

El video que salió a la luz y se hizo viral se publicó en 2017, pero fue cuando Christian Nodal solo tenía 14 años de edad, pero ahora, se ha retomado por la trascendencia que ha tenido el cantante a raíz de su fama como artista y novio de ‘La Beli’.

El video que se encuentra en YouTube tiene más de 1.4 millones de reproducciones, y en los comentarios se puede leer que uno de los primeros amores del cantante de 22 años se llama Fernanda y que ella le había dedicado la canción ‘Te fallé’.

“La chavilla sin pensar en ese momento que sería lo que es hoy en día Cristian, va a decir: ese wey canto conmigo en la secu jajaja”; “Ella es su ex novia Fernanda a ella le dedicó la de "te fallé"”; “Que bonita su ex novia y canta también súper bonito!”; “Escuela secundaria José María Girón de H Caborca sonora Mexico no que no”, son algunos comentrioss que los usuarios dejaron.