¿Se retira Emma Watson de la actuación?; su representante cuenta la verdad

En los últimos meses Emma Watson ha estado inactiva en sus redes sociales y ello no pasó desapercibido para sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si la actriz de la saga de Harry Potter estaba en un descanso breve o había decidido poner una pausa a su carrera.

La incógnita y los rumores fueron tales que el representante de la protagonista de La Bella y la Bestia, de Disney, Jason Weinber, salió al paso para desmentir las versiones que apuntaban a un retiro definitivo de la artista.

“Las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas, pero su carrera no lo está”, enfatizó categóricamente el agente de Emma Watson en un comunicado de prensa publicado en la revista Entertainment Weekly.

Lee también: El corazón de Emma Watson ya tiene dueño, ¿de quién es?

Los rumores de que la actriz de cine dejaba los sets de filmación sucedieron después que el periódico The Daily Mail difundiera información emitida por una supuesta “fuente cercana”, en la que mencionaba que la histrionisa pensaba dedicarse de lleno a su relación con su novio Leo Robinton y por ello estaba cerca del retiro.

No obstante, de ello no hay nada cierto, pues si bien es cierto que Emma Watson quiere que su relación funcione, no será sobre una carrera que comenzó a construir desde que era niña. Ahora, con 30 años, la actriz buscará consolidarse en el cine.

Por ello, Jason Weinber aclaró en el comunicado que aunque la actriz de Mujercitas no ha compartido muchas cosas desde hace un tiempo en redes sociales no quiere decir que no esté trabajando en un nuevo proyecto.

Y es que desde el 6 de junio de 2020 Emma Watson no ha publicado nada nuevo en su cuenta oficial de Instagram y sus últimas fotos fueron sobre temas referentes a movimientos sociales o en apoyo a algunas organizaciones no lucrativas.

Lee también: Emma Watson pide más mujeres en equipo de la cumbre climática

La última foto donde se podía ver a la actriz fue subida el primero de abril del año pasado, que acompañó con un mensaje sobre el libro de Valerie Hudson y una reflexión acerca de la manera en cómo se ha tratado a la mujer y su similitud en cómo se ha tratado al planeta.

Respecto de los proyectos que podría tener en puerta la intérprete de Hermione Granger no se sabe nada aún y su última participación en un largometraje fue en 2019, cuando dio vida a Meg March en la adaptación del clásico Mujercitas.

Anteriormente había actuado en The Circle y La Bella y la Bestia. Otras cintas en las que ha aparecido Emma Watson son Noé, The Bling Ring, Mi semana con Marilyn y la saga completa de Harry Potter, donde comenzó a cobrar fama en su papel de hechicera.