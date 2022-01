Se pospone gala 64 de los Latin Grammy por la expansión de ómicron

Tras un año complicado como 2021 para las entregas de premios de diversas organizaciones dedicadas a reconocer a los artistas más renombrados y exitosos en el mundo de la música y la televisión o cine, por la llegadas de nuevas sepas del Covid-19, la gala número 64 de los Latin Grammy no será la excepción y será pospuesta por la variante ómicron.

La entrega número 64 de los Latin Grammy estaba prevista para el 31 de enero en EE.UU., y fue suspendida el pasado miércoles debido al aumento de los casos de Covid-19 por la expansión de la variante ómicron y será fijada para una nueva fecha que aún no se ha determinado.

En un comunicado conjunto, la Academia de Grabación y el canal CBS explicaron que adoptaron esa decisión tras considerarla "cuidadosamente" y analizarla con responsables de salud.

"La salud y la seguridad de aquellos en nuestra comunidad de la música, la audiencia en vivo y cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro show sigue siendo nuestra máxima prioridad", indicaron en la nota.

"Dada la incertidumbre en torno a la variante ómicron -agregaron-, celebrar la gala el 31 de enero simplemente supone demasiados riesgos".

Se esperaba que el evento tuviera lugar en Los Ángeles (California) tras el anuncio de las nominaciones a los premios el pasado 23 de noviembre de 2021.

Por su parte, Jon Batiste, un músico desconocido para el gran público, lideró con once candidaturas las nominaciones de los galardones, que como atractivo para la audiencia van a enfrentar a Taylor Swift y Kanye West, una de las enemistades más sonadas del pop, por el premio al álbum del año.

En marzo de 2021, los Grammy, los premios más importantes de la música a escala global, celebraron una gala sin todos los artistas unidos en un mismo recinto por culpa de la pandemia.

En la pasada edición, muchos de los invitados no estuvieron presencialmente en el Staples Center de Los Ángeles, la sede habitual de la gran fiesta de la música desde hace años, y en ella la Academia rindió homenaje a los locales de música y las sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia. EFE.

"Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros muchos socios, pospusimos el 64 ° #GRAMMYs. Esperamos celebrar la Noche más grande de la música en una fecha futura, que se anunciará pronto", se lee en una reciente publicación de la cuenta de Instagram de la Academia de la Grabación.

Con información de PREMIOS GRAMMY / Agencia EFE Washington, EE.UU. / Fotografía Instagram Academia de la Grabación

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!