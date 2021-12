Se pasaron de Photoshop en Rafael Amaya, no se parece sin barba

Tras su regreso a la televisión este 2021, Rafael Amaya ha sido foco de atención por su gran recuperación tras caer en los vicios y por ello ha sido muy buscado por diversos medios de comunicación para entrevistas, pero este día el actor dio a conocer que es portada de la revista People en Español y aunque recibió muchas felicitaciones, también causó extrañeza por su aspecto físico, pues no se parece sin barba.



El protagonista de “El Señor de los Cielos”, serie de Telemundo, apareció en la primera plana de la afamada publicación pero se pasaron de Photoshop y fue muy notorio que no se parece mucho a él, y ese detalle no pasó desapercibido para sus fans.

Rafael Amaya luce vestido con una camisa negra y su clásico look a rape, pero se pasaron de Photoshop y no se parece nada sin barba, por lo que varios detectaron que hubo un abuso en la utilización de la herramienta digital para la portada de People en Español.

Desde su perfil de Instagram, el actor sonorense presumió una entrevista que le realizó la revista y la tapa de la misma, en la aparece con una camisa negra semidesabrochada y un pantalón de mezclilla azul, sonriendo a la cámara y sin barba.

“Rafael Amaya. Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad”, es lo que se lee en la imagen y se entiende que en la entrevista el histrión mexicano habla sobre su regreso a la televisión después de pasar una etapa oscura y tras dejar de lado los vicios que lo alejaron por un tiempo de su profesión.

Asimismo, Rafael Amaya agradeció al personal de la revista por la publicación: “¡Qué honor estar en la portada de @peopleenespanol en la edición diciembre 2021/enero 2022! Gracias al gran equipo que hizo realidad esta portada y artículo”, escribió.

Sin embargo, aunque lo felicitaron por la entrevista, sus fans no dejaron de notar que se veía un tanto diferente a como están acostumbrados a verlo y evidenciaron que se abusó del Photoshop, pues sin barba no se parece mucho.

“Sin barba nooooo”, “Se ve raro, como si fuera otra persona, nada que ver con el Rafael del ‘Señor de los Cielos’”, “¡Qué se hizo! Se quitó su belleza natural”, “No se parece a él, parece que tiene algo en la cara o es una mala foto. Con lo bello que era”, “¡¡Mucho Photoshop!! Se ve más guapo natural”, “Es otra persona… Tranquilos con los arreglos de imagen, hasta la cara le cambiaron”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

El aspecto físico de Rafael Amaya llamó la atención desde su reaparición este 2021, pero en la portada de la revista sí luce muy diferente y por ello sus admiradores se lo hicieron notar, señalando que es guapo como está y no necesita tantos “arreglitos” digitales. ¡Míralo!

