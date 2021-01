Se olvida Gabriel Soto del video y aparece juntito a Irina

Al igual que muchos artistas, Gabriel Soto presumió en las redes sociales cómo despidió el 2020. El actor se olvidó de la polémica en la que está envuelto tras filtrarse un video íntimo y posó junto a su novia Irina Baeva. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Gabriel Soto compartió la imagen donde se le puede ver muy feliz al lado de la mujer que considera el amor de su vida, Irina Baeva.

En la imagen se puede ver a la pareja muy feliz, mientras que Irina Baeva presume su escultural figura en un vestido beige con un moño de lado izquierdo y amarrado de la espalda, sosteniendo una copa con vino blanco, el histrión muestra su cuerpo musculoso en una playera blanca y un pantalón del mismo color, al igual que su novia, con una copa en la mano.

Detrás de ellos se puede apreciar un enorme árbol de Navidad, con luces y esferas de colores y una gran estrella en la punta, mientras que la feliz pareja se ve radiante juntos, como si nada de lo que circula en las redes les afectara. Sin duda es el amor que se tienen el uno por el otro los hacen salir adelante.

Gabriel Soto acompañó la imagen con una frase en inglés. "Let’s start this new year with a positive mind and a kind heart ? #HappyNewYear #2021 #soblessed #sograteful". A los pocos minutos de que la foto fue publicada se llenó de miles de comentarios.

“ Feliz Año, que sigan disfrutando las bendiciones que la vida les regala, un abrazo fuerte @irinabaeva @gabrielsoto”, “Les mando todo mi cariño...Feliz año...Feliz vida!!!!!!! @irinabaeva & @gabrielsoto”, “Saludos Gabo @gabrielsoto ! Feliz año y los mejores deseos para este 2021!”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron a la feliz pareja.

Irina Baeva y Gabriel Soto. Instagram Gabriel Soto

Gabriel Soto e Irina Baeva, mostraron ante sus millones de seguidores, su deseo por que este año que empieza esté lleno de felicidad y mucha prosperidad para todos los que los siguen y los apoyan, a pesar de todo lo que pase en sus vidas, siempre tienen algo bueno para ellos y su muestra de tanto cariño son los buenos comentarios que reciben cada que postean alguna fotografía.

Recordemos que el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto comenzó en medio de un escándalo luego de que la actriz rusa fuera señalada como la tercera en discordia en el matrimonio del actor con Geraldine Bazán, sin embargo, y pese a que la pareja hace lo posible por dejar atrás ese escándalo, muchos de los usuarios de internet cada vez que pueden les recuerdan la situación.