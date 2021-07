Se levanta la blusa Carmen Aub y muestra cicatrices tras quitarse los senos

Hace nueve meses que Carmen Aub tomó la decisión de quitarse los implantes en los senos, lo cual fue una decisión pensada y valiente de la famosa en su búsqueda por estar cómoda con su cuerpo sin necesidad de recurrir a las cirugías para hacerse algunos “arreglitos”.

A casi un año del suceso, la actriz de la serie “El Señor de los Cielos“, de Telemundo, sorprendió a sus fans en Internet al compartir una foto en la que muestra sus cicatrices y habla, como nunca antes, de su proceso de autoaceptación y de cómo se ve ahora tras retirarse los implantes.

Carmen Aub se levantó la blusa y dejó a sus seguidores sin palabras pues permitió ver parte de sus senos y las marcas que le quedaron después de la cirugía, las cuales mostró orgullosa pues, dijo, cuentan una historia de su vida y representan en una etapa que ya superó.

La actriz mexicana compartió con sus 2.4 millones de seguidores en Instagram una imagen que dejó a todos con los ojos cuadrados, pues se subió la playera rosa que usaba hasta la mitad de sus senos, con la intención de dejar a la vista un par de cicatrices que le quedaron después de retirarse los implantes.

Carmen Aub se mostró orgullosa y con las manos en la cintura compartió un mensaje profundo con sus admiradores en la red social de la camarita, en el que afirmó que se encuentra mejor que nunca y que no le importaban las críticas que pudiera llevarse tras desnudar su alma.

“¿Qué historia cuenta en tus cicatrices? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, ¿Qué irónico, no? Normalmente uno quiere quitarse estas imperfecciones para aceptarse y a mí más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el tatuaje con más significado que tengo, ¿Y saben qué? ¡Me encantan!“, escribió la histrionisa que le diera vida a Rutila en “El Señor de los Cielos“.

“Hace nueve meses cerré un ciclo que vino acompañado de mucho crecimiento mental, espiritual y físico. Confío en ustedes y por eso me habló aquí, ¿qué tendrán los demás que decir? Honestamente, me da igual. Proyectarán sus miedos en mí, probablemente, pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mí, lo sufrirán o gozarán como prefieran… Tú ¿Cómo enfrentas tus miedos?”, agregó Carmen Aub.

La actriz originaria de la Ciudad de México recibió cientos de comentarios, entre ellos, los de otras famosas como Fernanda Castillo, Litzy, Gaby Mellado y Scarlet Gruber, quienes le aplaudieron por el valiente mensaje y la fotografía que compartió en redes sociales, abriendo su corazón hacia sus seguidores, que tampoco fueron indiferentes.

“Estás más hermosa que nunca“, “¡Qué palabras tan sabias y bonitas! ¡Qué valiente! Que tu camino sea siempre bueno y lleno de aprendizajes“, “Las imperfecciones te hacen perfecta“, “Eres grande, Carmen. La aceptación comienza y termina en uno“, “¡Wow, qué mujer! Te admiro, muchas de nosotros desearíamos tener ese valor y amor propio”, “Hace 12 años tengo esas mismas cicatrices y para mí significan libertad”, fueron algunas de las reacciones de sus fans en Instagram, arropando a Carmen Aub.

