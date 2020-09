Se le va Gabriela Spanic a la yugular a Gustavo Adolfo Infante

Hace unas horas el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió a través de su programa De Primera Mano que había ganado la demanda en contra de Gabriela Spanic. Fue durante la emisión del programa De primera Mano que el periodista leyó un mensaje que su abogado, Antonio Beceiro le había enviado: “Ya salió la resolución de la apelación de Spanic (Gabriela) donde vuelves a ganarle”, leyó. Ante las dudas, Gustavo se enlazó con su abogado para ser más específicos con el resultado de la demanda.

El abogado del periodista informó que la protagonista de La Usurpadora debería pagar una suma de dinero que asciende a 400 mil pesos. ¿Como cuánto debe Gabriela Spanic?, preguntó Infante a su abogado, por lo que respondió: “400 mil pesos”, unos 20 mil dólares aproximadamente.

Gustavo Adolfo aseguró que a él le hubiera gustado llegar a un acuerdo con la actriz pero ella insitió. “Yo no hubiera querido llegar a esta instancia, desde el día uno dije que no quería problemas con Gabriela Spanic, pero ella insistió. En una de las audiencias ella pidió un perdón y remuneración económica, entonces dije que no”, aseguró Adolfo.

Ante estás declaraciones, la actriz le envió una indirecta al periodista. Fue a través de su cuenta de Twitter que la actriz de Soy tu Dueña hizo un ejercicio en el que ella jugaba a ser periodista. "Hagamos un ejercicio... Juguemos qué yo también soy periodista. Gaby como te sientes? Fabulosa, divina, empoderada, agradecida, bendecida con Dios y con más trabajo que nunca. Llena de buenos, nuevos y grandes proyectos que en un par de días podré finalmente compartir con ustedes".

Sin embargo, no fue todo, ya que la actriz hizo alusión a la demanda que perdió con el conductor De Primera Mano." ¿Es cierto que perdiste...? Perdón, puede repetir la pregunta ? Lo único que he perdido en esta vida es un tacón bailando salsa en una fiesta, lo demás ha sido de aprendizaje. De resto, no he perdido nada más, así que no crean en un fariseo de medios. Me aburrí de la autoentrevista ? No quiero responder más mis preguntas ?", señaló.

Posteriormente continuó manifestando que ella no gana dinero hablando de los demás, ni que le pagan por hacer campañas de desprestigio. "Debo arreglarme para irme a trabajar, recuerden que yo no me gano el dinero hablando mal de los demás ni me pagan para hacer campañas de desprestigio. Vivo de hacer telenovelas, programas, obras de teatro, campañas, en fin, de llevar entretenimiento a los hogares del mundo, de quienes me hacen el inmenso honor de respaldar mi carrera a lo largo de los años. En sus corazones seguiré siendo Gilda Barreto, Amaranta, Paola, Paulina o Emperatriz... Mientras tanto "Deja que los perros ladren" ", compartió.

Ante estás plabras, Gaby recibió numerosas muestras de cariño de sus fans, quienes le aplaudieron su entrevista. “La única cosa que perdiste fue tu corona, y ya la encontré para ti, tómala?... Oye, reina mía, Dios te eligió para brillar y eso a mucha gente le molesta, pero nadie podrá borrar lo que Dios ha escrito para ti. Una historia llena de gloria y logros, llegaste hasta aquí y aún quedan muchas cosas por lograr porque Dios determinó lo mejor para ti. Bendiciones”, “ Merece todos los aplausos del mundo?゚ムマ?que orgullo de ti!mi inspiración de vida y por cierto ejemplo de vida también!dejen que hablen puro bla bla bla los que hablan malo de ti es por pura envídia ya sabes!querian ser como tú y saben que no pueden!y eses que hablan mal de ti van ve muchas mas cosas extrordinarias que Dios va te da!vienen muchas más cosas maravillosas para ti!van ve tu seguir brillando y haciendo mucho más suceso!eres una persona victoriosa!tu luz!tu trayectoria!tu talento! etc...nada ni nadie apagare. Te amo un mundo mi preciosidad. Eres increíble. como tú nadie! “, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

El pleito legal entre el conductor de espectáculos y la actriz comenzó en el 2019 cuando se hicieron públicos unos audios donde supuestamente la actris aseguraaba que Lucero era envidiosa. “manda a la gente a jod… Ella trata de ser la más linda, la más nice y nadie le cree un coñ…”, se escucha en el supuesto audio.

Por lo que en su momento, Gustavo expresó que el trabajo de la venezolana no se comparaba con el de la mexicana, razón por la que hubo dimes y diretes entre el periodista y la famosa, al grado de que Spanic lo demandó por daño moral y lo acusó de destruir su carrera.

