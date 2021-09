Se le olvidan los mexicanos; Lucerito Mijares agradece apoyo a fans chilenos y brasileños

A poco menos de un año y a su corta edad, Lucerito Mijares, hija de Manuel Mijares y Lucero, ha logrado alcanzar una fama internacional, brillando con luz propia y no bajo el renombre de sus padres. No solo con su talento la joven influencer ha logrado conquistar el corazón no solo de los mexicanos, sino también de chilenos y brasileños, a quien recientemente les agradeció todo el apoyo que le han brindado, sin embargo, se olvidó de los mexicanos.

Fue a través del perfil de Instagram del actor Gerry Pérez Brown, que tanto Lucerito Mijares como su amigo aprovecharon un video para enviarles besos y abrazos a sus fans de Chile y Brasil por el apoyo que han recibido. "Mandamos besos hasta las país de Chile que nos mandan muchos besos y abrazos siempre",se escucha decir en el video de Gerry mientras que Lucerito Mijares dice" Los amo".

Además, Gerry menciona que también los brasilenos admiran a la joven influencer, pues siempre dicen cosas bellas de ella, a lo que visiblemente emocionada agradece con un beso su apoyo. En la publicación, que hasta el momento lleva poco más de 200 Me Gusta, se ve a los famosos caracterizados con sus personajes de la obra de teatro La Jaula de las Locas, en donde la hija de Lucero debutó.

Lee también: Fabiola Guajardo y las telenovelas en las que ha sido la malvada villana

Cabe mencionar que Gerry Pérez Brown y Lucerito Mijares han forjado una gran amistad tras la participación de la jovencita en la obra de teatro, por lo que cada vez que pueden realizan divertidos videos, ya sea para TikTok e Instagram, donde los usuarios no dudan en aplaudir por el gran talento que tienen ambos, especialmente la hija de Lucero.

Desde que Lucerito Mijares apareció junto a su padre, Manuel Mijares en un concierto virtual, la jovencita ha sido tema de conversación en las redes sociales por el gran talento que tiene, pues no ha necesitado colgarse de la fama de sus padres para hacer popular.

Actualmente la jovencita no está enfocada de lleno a la música, pues hasta el momento no ha hecho su debut oficial, debido a que sus padres consideran que primero estás los estudios y posteriormente ella decidirá a que quiere dedicarse en los próximos años.

“Es el momento para que ella siga estudiando, que se siga superando, que siga aprendiendo muchas cosas que le van a dar armas para competir el día de mañana, cuando se quiera dedicar a esto”, dijo Lucero durante una entrevista.

Lee también: Tras despedirse de La Desalmada, Marlene Favela luce perfecta en un body negro

Pese a los deseos de sus padres que aún no se enfoque en la música, Lucerito Mijares no ha dejado de conquistar en las redes sociales con divertidos videos en los que especualmente imita a su madre con algunos de sus personajes de telenovelas.

Síguenos en