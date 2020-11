Se le empiezan a cerrar las puertas a Eleazar N

Varias celebridades y empresas empiezan a desmarcarse del actor Eleazar N, quien sacudió al mundo del entretenimiento mexicano tras la noticia de que fue apresado por violentar física y verbalmente a su pareja, la actriz peruana Stephanie Valenzuela. La marca Jesús Parra Diseño, por ejemplo, indicó ayer en sus redes sociales que cortaba toda relación con el famoso, quien ha realizado varias sesiones de fotos para la empresa y ha lucido sus atuendos en diversas galas y eventos.

"Debido a los recientes sucesos que involucran al actor Eleazar N, queremos informar que la marca Jesús Parra Diseño está en contra de cualquier tipo de violencia. Es por eso que hemos decidido concluir cualquier colaboración con el actor, eliminando su material en todas nuestras redes.

Lee también: Alex Trebek, 'Jeopardy!' de larga duración anfitrión, muere a los 80

"Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros y pedimos su compresión, ya que esta colaboración fue previa a los hechos. Somos una marca que siempre se pronunciará a favor de la inclusión, respeto y diversidad", se lee en el comunicado difundido.

Mientras que la decisión de la firma fue aplaudida por los internautas, los comentarios de Ian García, ex integrante del grupo Wapayasos, fueron criticados por los mismos, ya que García decidió mostrarse en favor de Gómez, a quien considera su amigo.

"Desapruebo completamente la violencia contra la mujer, pero como amigo estoy a su lado", escribió García en Twitter hace un par de días.

La cantante Gloria Trevi también se pronunció en contra de la estrella de Atrévete a Soñar, ya que hace unos días compartió en Instagram un video con el reprochó la forma de actuar del artista contra su pareja. "Cuando una mujer aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal. Cuando una mujer denuncia, hay autoridades que la consideran exagerada", dijo la intérprete de "Vestida de Azúcar".

"O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara, ¿no se consideran lesiones graves? O sea, ¿hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres? Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas. Ella soy yo". No obstante sus comentarios no fueron bien recibidos en las redes sociales, ya que mucha gente la tildó de hipócrita y mencionó su pasado turbio cuando la declararon culpable de trata de blancas y extorsión junto a su ex mánager, Sergio Andrade.

Gómez fue vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia familiar equiparada, y subsecuentemente fue llevado al Reclusorio Norte. De acuerdo con fuentes del tribunal, el juez que lleva su caso añadió dos meses de investigación complementaria para terminar las indagatorias. Aún no se tiene fecha para la próxima audiencia.

Producción de 'La Mexicana y el Güero' sustituye a Eleazar N

Tras los hechos cometidos el pasado jueves 05 de noviembre, cuando el actor Eleazar Gómez fue señalado por su ex pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela de haberla agredido físicamente, desfigurándole el rostro, la vida de quien hasta hace unos días siguiera siendo parte del elenco de "La Mexicana y el Güero", el productor Nicandro Díaz emitió un comunicado al respecto.

Fue en sus historias de Instagram de la cuenta oficial de la telenovela, que se publicó dicho comunicado, el cual, informa lo siguiente:

"COMUNICADO. Respecto a los acontecimientos relacionados por el actor Elezar Gómez, la Producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela de "La Mexicana y el Güero", para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ